Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Вопросы уже принимаются: прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Нурсултан Назарбаев уже сделал свой выбор: Сегодня в Казахстане выбирают нового ...
Главная / Политика

Протесты по-молдавски. Колонна, возглавляемая олигархом, скандирует: "Мы - народ"

09 июня 2019, 15:09  •  133 • Политика
И.о. премьера Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, после чего присоединился к колонне, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Он в свою очередь является лидером демократической партии. Протестанты на перекрытых улицах скандируют: "Мы - народ", "Защитим конституцию", "ДПМ".
Исполняющий обязанности по решению Конституционного суда премьер-министр Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента.
Он также назначил досрочные выборы в парламент на 6 сентября.
Павел Филип заявил, что это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы обеспечили надлежащую подготовку. По его мнению, выходом из сложившегося политического кризиса являются досрочные выборы. При этом он сослался на решение Конституционного суда страны. Суд в свою очередь отметил, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство.
Президент страны Игорь Додон считает это попыткой свержения власти.
Парламент Молдавии с февраля не смог сформировать правящую коалицию и правительство. 8 июня удалось преодолеть угрозу досрочных выборов и роспуска. Это произошло после того, как социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum вступить с ними в коалицию и выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии. ДПМ руководит олигарх Владимир Плахотнюк.
Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство сформировали во главе с премьер-министром Майей Санду. После этих перестановок ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.
Владимиром Плахотнюк в свою очередь вывел сторонников Демократической партии Молдавии на улицы на митинг против президента Игоря Додона, которого Конституционный суд временно отстранил от полномочий.
Вместе Плахотнюком прошёл и исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который подписал в воскресенье указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.
На данный момент в столице Кишинёв перекрыто движение на основных улицах полицией.
Колонна скандирует: "Мы - народ", "Защитим конституцию", "ДПМ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
09 июня 2019, 02:09
Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга
09 июня 2019, 11:54
Борис Джонсон отказывается платить ЕС отступные
09 июня 2019, 08:39
"Захвачено коррупцией": Парламент Молдавии поставил стране "диагноз"
08 июня 2019, 22:54
"Вас выведут на улицу и добавят несколько сотен провокаторов": Додон объяснил молдаванам схему грядущих протестов и призвал пресечь их
09 июня 2019, 15:09
Рамзан Кадыров стал богаче: Глава Чечни обнародовал декларацию о доходах
09 июня 2019, 11:54
Правительство Китая провело закрытые встречи с Microsoft и Dell по последствиям запрета поставок - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
03 июня 2019, 01:40
Румыны аннексируют Украину
04 июня 2019, 21:09
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.