Протесты по-молдавски. Колонна, возглавляемая олигархом, скандирует: "Мы - народ"

Исполняющий обязанности по решению Конституционного суда премьер-министр Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента.

Он также назначил досрочные выборы в парламент на 6 сентября.

Павел Филип заявил, что это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы обеспечили надлежащую подготовку. По его мнению, выходом из сложившегося политического кризиса являются досрочные выборы. При этом он сослался на решение Конституционного суда страны. Суд в свою очередь отметил, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство.

Президент страны Игорь Додон считает это попыткой свержения власти.

Парламент Молдавии с февраля не смог сформировать правящую коалицию и правительство. 8 июня удалось преодолеть угрозу досрочных выборов и роспуска. Это произошло после того, как социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum вступить с ними в коалицию и выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии. ДПМ руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство сформировали во главе с премьер-министром Майей Санду. После этих перестановок ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.

Владимиром Плахотнюк в свою очередь вывел сторонников Демократической партии Молдавии на улицы на митинг против президента Игоря Додона, которого Конституционный суд временно отстранил от полномочий.

Вместе Плахотнюком прошёл и исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который подписал в воскресенье указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.

На данный момент в столице Кишинёв перекрыто движение на основных улицах полицией.

Колонна скандирует: "Мы - народ", "Защитим конституцию", "ДПМ".