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Протесты по-молдавски. Колонна, возглавляемая олигархом, скандирует: "Мы - народ"
09 июня 2019, 15:09 • 133 • Политика
И.о. премьера Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, после чего присоединился к колонне, возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком. Он в свою очередь является лидером демократической партии. Протестанты на перекрытых улицах скандируют: "Мы - народ", "Защитим конституцию", "ДПМ".
Исполняющий обязанности по решению Конституционного суда премьер-министр Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента.
Он также назначил досрочные выборы в парламент на 6 сентября.
Павел Филип заявил, что это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы обеспечили надлежащую подготовку. По его мнению, выходом из сложившегося политического кризиса являются досрочные выборы. При этом он сослался на решение Конституционного суда страны. Суд в свою очередь отметил, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство.
Президент страны Игорь Додон считает это попыткой свержения власти.
Парламент Молдавии с февраля не смог сформировать правящую коалицию и правительство. 8 июня удалось преодолеть угрозу досрочных выборов и роспуска. Это произошло после того, как социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum вступить с ними в коалицию и выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии. ДПМ руководит олигарх Владимир Плахотнюк.
Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство сформировали во главе с премьер-министром Майей Санду. После этих перестановок ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.
Владимиром Плахотнюк в свою очередь вывел сторонников Демократической партии Молдавии на улицы на митинг против президента Игоря Додона, которого Конституционный суд временно отстранил от полномочий.
Вместе Плахотнюком прошёл и исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который подписал в воскресенье указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.
На данный момент в столице Кишинёв перекрыто движение на основных улицах полицией.
Колонна скандирует: "Мы - народ", "Защитим конституцию", "ДПМ".
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