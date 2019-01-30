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Протесты оппозиции в Венесуэле. Онлайн-трансляция

30 января 2019, 22:09  •  112 • В России

В Венесуэле уже больше недели продолжаются массовые протесты оппозиционных сил. Ситуация в стране обострилась 23 января после того, как председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

Назначение политика признали Соединенные Штаты, которые официальный Каракас обвиняет в организации госпереворота, и ряд других государств. Россия же встала на сторону действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В эту среду, 30 января, в Каракасе состоится очередное массовое шествие противников Мадуро. Спецкор "Комсомольской Правды" Александр Коц находится в эпицентре событий.

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