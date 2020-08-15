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Протестующим на заметку: Лукашенко с помощью Путина доказал - слов на ветер не бросает

15 августа 2020, 23:50  •  30 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в республике. Белорусский лидер доказал, что слов на ветер не бросает. Протестующим на заметку.
Администрация президента Белоруссии в субботу сообщила о телефонном звонке в Москву. Лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в Минске. Другие подробности беседы пока неизвестны.
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь, - говорится в сообщении.
Таким образом, Лукашенко исполнил своё обещание, данное несколько часов назад. Политик ранее заявил, что намерен связаться с Президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, речь идёт уже не о мирных акциях, а о цветной революции, организуемой по "известным методичкам", которая угрожает всему Союзному государству.
Информацию о телефонном звонке, сделанном по инициативе белорусской стороны, также подтвердила пресс-служба Кремля. Президенты выразили уверенность в скором преодолении возникших проблем. Главы государств считают: главное, чтобы ситуацией не воспользовались "деструктивные силы", стремящиеся навредить Союзному государству.
Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства, - цитирует заявление News.ru.
Стороны также дали позитивную оценку работе российских и белорусских профильных ведомства, которые смогли решить вопрос возвращения на родину 32 граждан России, ранее задержанных в Минске.
Напомним, протесты в Минске продолжаются уже неделю. Поводом послужила информация, озвученная ЦИК страны, согласно которой победу на президентских выборах одержал Лукашенко. Сторонники Светланы Тихановской тут же вышли на улицу, требуя пересмотра итогов голосования. Сам Лукашенко заявил, что белорусский "майдан" координируется некими силами, расположенными за пределами страны.

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