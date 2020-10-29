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Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 04:10 • 93 • Политика
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев дал радикальную оценку протестующим белорусам. Он отметил, что демонстранты даже не понимают, против чего они выступают. Министр назвал выступающих "сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром".
Глава белорусского МВД Юрий Караев дал жёсткую оценку демонстрантам. По его словам, граждане не знают, против чего они выходят на улицы и протестуют. Он отметил, что митингующие даже не могут сформулировать, какое политическое устройство они хотят видеть.
Кроме того, отметил он в эфире "Беларусь 1", граждане не знают ни положений Конституции страны, "ни что такое парламентская республика или президентская". По сути, констатировал Караев, демонстранты - это "сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной спокойной жизни".
При этом, указал министр, своими действиями эти граждане грозят разрушить государство, а ведь только при действующем лидере белорусам будет обеспечена "безопасная и беспечная" жизнь.
Ранее политолог Павел Усов оценил последствия "народного ультиматума" от оппозиционерки Светланы Тихановской. По его словам, общенациональная забастовка в Белоруссии, к которой она призывала, обернулась провалом, передают "Дни.ру".
Однако, добавил эксперт, не исключено, что акции протеста всё же не угаснут: революционный потенциал граждан не исчерпан, полагает он.
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