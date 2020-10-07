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Протестующих в Бишкеке подстёгивают воззваниями: "Весь мир будет Кыргызстан"
07 октября 2020, 00:25 • 45 • В мире
В Сети активно распространяется воззвание предпринимательницы из Киргизии Гульзат Мамытбек, которая несколько лет назад выступила с патетичными лозунгами. "На берегу Иссык-Куля будет наш Голливуд, и весь мир будет Кыргызстан", - экспрессивно заявляла она. На фоне происходящих в стране событий её ролик в Сети вновь получил вирусный охват.
В столице Киргизии после ночи протестов, в ходе которой произошёл захват парламента и освобождение экс-президента Алмазбека Атамбаева, вновь проходит акция. В центре Бишкека собрались около тысячи человек. Они выступают около отеля "Достук" и требуют отставки нынешних руководителей страны. Участники акции протеста скандируют: "Власть молодым!".
Кроме того, как сообщалось ранее, протестующие врываются на предприятия и разграбляют их. Так, стало известно, что в ходе ночных беспорядков в Бишкеке разграбили Фонд медицинского страхования, готовивший коронавирусные доплаты врачам.
В Сети тем временем накал страстей подогревают вирусным, но далеко не свежим роликом с выступления бизнесвумен Гульзат Мамытбек. Та несколько лет назад на одной из пресс-конференций заявляла, что её окончательная цель - весь мир перенести в Кыргызстан.
"Всё будет диктовать Кыргызстан", - вдохновлённо заявляет на видео бизнес-леди и убеждает, что за кыргызами вскоре будет последнее слово во многих сферах общественной жизни: медицине, технологиях, искусстве, моде и кино. "Мы свой Голливуд построим на берегу Иссык-Куля", - восторженно говорит она.
В Сети вновь завирусившееся видео на фоне политического контекста в Киргизии восприняли в штыки. Некоторые отмечают, что с такими заявлениями киргизы недалеко ушли от украинцев и от оппозиционных белорусов.
"Нью-Киргизия, а потом космические корабли этой прекрасной страны будут бороздить дали космоса, а в степи построят космопорт... Эх, мечты, мечты", - отмечает пользователь Twitter Галина Князева.
"А как же Украина, только не говорите, что киргизы вырыли Чёрное море", - смеется AnnaSor50111142.
"Вот где стабильность. Каждый новый переворот в Кыргызстане гоняют это видео", - добавляет 131omelia.
"Эта баба даже круче Остапа Бендера с его Нью-Васюками! Правда, пока они только лидеры в количестве майданов в единицу времени", - замечает G_Garrison.
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