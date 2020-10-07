Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
Главная / В мире

Протестующих в Бишкеке подстёгивают воззваниями: "Весь мир будет Кыргызстан"

07 октября 2020, 00:25  •  45 • В мире
В Сети активно распространяется воззвание предпринимательницы из Киргизии Гульзат Мамытбек, которая несколько лет назад выступила с патетичными лозунгами. "На берегу Иссык-Куля будет наш Голливуд, и весь мир будет Кыргызстан", - экспрессивно заявляла она. На фоне происходящих в стране событий её ролик в Сети вновь получил вирусный охват.
В столице Киргизии после ночи протестов, в ходе которой произошёл захват парламента и освобождение экс-президента Алмазбека Атамбаева, вновь проходит акция. В центре Бишкека собрались около тысячи человек. Они выступают около отеля "Достук" и требуют отставки нынешних руководителей страны. Участники акции протеста скандируют: "Власть молодым!".
Кроме того, как сообщалось ранее, протестующие врываются на предприятия и разграбляют их. Так, стало известно, что в ходе ночных беспорядков в Бишкеке разграбили Фонд медицинского страхования, готовивший коронавирусные доплаты врачам.
В Сети тем временем накал страстей подогревают вирусным, но далеко не свежим роликом с выступления бизнесвумен Гульзат Мамытбек. Та несколько лет назад на одной из пресс-конференций заявляла, что её окончательная цель - весь мир перенести в Кыргызстан.
"Всё будет диктовать Кыргызстан", - вдохновлённо заявляет на видео бизнес-леди и убеждает, что за кыргызами вскоре будет последнее слово во многих сферах общественной жизни: медицине, технологиях, искусстве, моде и кино. "Мы свой Голливуд построим на берегу Иссык-Куля", - восторженно говорит она.
В Сети вновь завирусившееся видео на фоне политического контекста в Киргизии восприняли в штыки. Некоторые отмечают, что с такими заявлениями киргизы недалеко ушли от украинцев и от оппозиционных белорусов.
"Нью-Киргизия, а потом космические корабли этой прекрасной страны будут бороздить дали космоса, а в степи построят космопорт... Эх, мечты, мечты", - отмечает пользователь Twitter Галина Князева.
"А как же Украина, только не говорите, что киргизы вырыли Чёрное море", - смеется AnnaSor50111142.
"Вот где стабильность. Каждый новый переворот в Кыргызстане гоняют это видео", - добавляет 131omelia.
"Эта баба даже круче Остапа Бендера с его Нью-Васюками! Правда, пока они только лидеры в количестве майданов в единицу времени", - замечает G_Garrison.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 20:45
По русскому самолёту запустили ракеты? Баранец разоблачил "игру хитрого Пашиняна"
06 октября 2020, 22:35
Новую атаку Азербайджана после смертельной западни встретили словами: "Добро пожаловать в ад"
06 октября 2020, 22:35
Четыре момента трагедии Ан-26, которые вызывают вопросы: "Враньё, как и с МН17"
06 октября 2020, 22:35
Президенты самозваные, золото настоящее: Бой проигран
06 октября 2020, 20:45
Запертый в отеле на 14 дней турист объяснил, через что он прошёл, чтобы попасть в Китай
06 октября 2020, 20:45
Протестующие в Бишкеке протаранили ворота грузовиком и захватили пустой парламент
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2020, 22:35
Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
06 октября 2020, 22:35
Премьер Киргизии подал в отставку. Его место занял освобождённый протестующими оппози...
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
05 октября 2020, 00:45
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.