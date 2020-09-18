Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / Политика

Протестующих в Белоруссии было в 10 раз меньше: Создателя NEXTA подловили на лжи после интервью Дудю

18 сентября 2020, 19:10  •  129 • Политика
Создателя NEXTA Степана Путило подловили на лжи после интервью Юрию Дудю. Он признался, что в Минске до 12 августа на улицы выходили максимум 7-10 тысяч человек. Между тем в посте скандального Telegram-канала от 10-го числа были совершенно другие цифры: согласно ему, протестующих в Белоруссии в эти дни якобы было в 10 раз больше.
Создатель Telegram-ресурса NEXTA Степан Путило сделал признание по поводу начала несанкционированных акций протеста в Белоруссии в интервью блогеру Юрию Дудю для его канала на YouTube "вДудь".
Он заметил, что в Минске до 12 августа, то есть в первые дни после выборов, которые состоялись 9 числа, на улицы выходили максимум лишь 7-10 тысяч человек.
По его словам, по-настоящему массовые демонстрации начались лишь после того, как силовики принялись жёстко "крутить" манифестантов в ходе первых выступлений.
Telegram-канал "Саваничи" указал на лицемерие NEXTA, поделившись скрином поста ресурса, который появился в ночь с 9 на 10 августа. В нём утверждается, что якобы в белорусской столице протестуют не менее 100 тысяч граждан.
Дай либералу поговорить, и он обязательно расскажет, как, обманывая и манипулируя обычными людьми, пытался добиться своих целей! - пишет "Саваничи".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
18 сентября 2020, 01:45
"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь
18 сентября 2020, 02:40
Последний самурай: чем запомнился «ельцинский» глава Белгородской области
18 сентября 2020, 15:30
Тихановскую приструнили в ООН после заявления о насилии
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб ...
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Си...
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визи...
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
13 сентября 2020, 09:00
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.