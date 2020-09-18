Протестующих в Белоруссии было в 10 раз меньше: Создателя NEXTA подловили на лжи после интервью Дудю

Создатель Telegram-ресурса NEXTA Степан Путило сделал признание по поводу начала несанкционированных акций протеста в Белоруссии в интервью блогеру Юрию Дудю для его канала на YouTube "вДудь".

Он заметил, что в Минске до 12 августа, то есть в первые дни после выборов, которые состоялись 9 числа, на улицы выходили максимум лишь 7-10 тысяч человек.

По его словам, по-настоящему массовые демонстрации начались лишь после того, как силовики принялись жёстко "крутить" манифестантов в ходе первых выступлений.

Telegram-канал "Саваничи" указал на лицемерие NEXTA, поделившись скрином поста ресурса, который появился в ночь с 9 на 10 августа. В нём утверждается, что якобы в белорусской столице протестуют не менее 100 тысяч граждан.