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Протестующих в Белоруссии было в 10 раз меньше: Создателя NEXTA подловили на лжи после интервью Дудю
18 сентября 2020, 19:10 • 129 • Политика
Создателя NEXTA Степана Путило подловили на лжи после интервью Юрию Дудю. Он признался, что в Минске до 12 августа на улицы выходили максимум 7-10 тысяч человек. Между тем в посте скандального Telegram-канала от 10-го числа были совершенно другие цифры: согласно ему, протестующих в Белоруссии в эти дни якобы было в 10 раз больше.
Создатель Telegram-ресурса NEXTA Степан Путило сделал признание по поводу начала несанкционированных акций протеста в Белоруссии в интервью блогеру Юрию Дудю для его канала на YouTube "вДудь".
Он заметил, что в Минске до 12 августа, то есть в первые дни после выборов, которые состоялись 9 числа, на улицы выходили максимум лишь 7-10 тысяч человек.
По его словам, по-настоящему массовые демонстрации начались лишь после того, как силовики принялись жёстко "крутить" манифестантов в ходе первых выступлений.
Telegram-канал "Саваничи" указал на лицемерие NEXTA, поделившись скрином поста ресурса, который появился в ночь с 9 на 10 августа. В нём утверждается, что якобы в белорусской столице протестуют не менее 100 тысяч граждан.
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