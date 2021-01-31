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Протестующих призывают не выходить на проезжую часть: как проходит несогласованный митинг в Москве

31 января 2021, 15:10  •  216 • В России
В Москве проходит несогласованный митинг. Как сообщили в начале акции в столичном Департаменте региональной безопасности, в центре города на тот момент собрались около 300 человек. Демонстранты разными группами начали ходить по улицам между центральными станциями метро. Часть протестующих выбежали на проезжую часть Третьего транспортного кольца. Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона.
 
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