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Протестующих белорусов отпугивают дымом и пулями, те строят баррикады и "прячутся по завуголлям"
11 августа 2020, 09:50 • 70 • В мире
В белорусских городах возобновились активные стычки протестующих с силовиками. Демонстрантов в Бресте и Минске разгоняют резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Митингующие разбегаются "по завуголлям", как ранее выразился президент страны Александр Лукашенко. В Бресте в ответ на атаку силовиков протестующие пытаются строить баррикады.
В Минске и Бресте проходят активные столкновения силовиков с протестующими белорусами. По информации телеграм-каналов, митингующих обстреливают резиновыми пулями и забрасывают дымовыми шашками.
В Бресте противостояние разгорелось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Люди наступают на ОМОН и даже выстроили баррикаду из уличных скамеек.
В Минске силовики оттесняют активистов с проспекта Победителей. Некоторые протестующие убегают от экипированных силовиков, прячутся по дворам или, как ранее выразился Лукашенко, "по завуголлям".
Автор телеграм-канала Nexta Live инструктирует протестующих: "На Пушкинской без остановки стреляют в людей закидывают светошумом, ОМОН и спецназ ездят по дворам без фар. Все, кто на Пушкинской, НЕ БЕГИТЕ ВО ДВОРЫ!"
Сообщается, что в ходе стычек есть пострадавшие.
На данный момент часть оппозиционеров отбежала в район Старого города, известного своими барами и кафе. Некоторые активисты пытаются укрыться в заведениях, остальные стараются перегруппироваться в другом месте, передаёт РИА Новости.
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