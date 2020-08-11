Протестующих белорусов отпугивают дымом и пулями, те строят баррикады и "прячутся по завуголлям"

В Минске и Бресте проходят активные столкновения силовиков с протестующими белорусами. По информации телеграм-каналов, митингующих обстреливают резиновыми пулями и забрасывают дымовыми шашками.

В Бресте противостояние разгорелось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Люди наступают на ОМОН и даже выстроили баррикаду из уличных скамеек.

В Минске силовики оттесняют активистов с проспекта Победителей. Некоторые протестующие убегают от экипированных силовиков, прячутся по дворам или, как ранее выразился Лукашенко, "по завуголлям".

Автор телеграм-канала Nexta Live инструктирует протестующих: "На Пушкинской без остановки стреляют в людей закидывают светошумом, ОМОН и спецназ ездят по дворам без фар. Все, кто на Пушкинской, НЕ БЕГИТЕ ВО ДВОРЫ!"

Сообщается, что в ходе стычек есть пострадавшие.

На данный момент часть оппозиционеров отбежала в район Старого города, известного своими барами и кафе. Некоторые активисты пытаются укрыться в заведениях, остальные стараются перегруппироваться в другом месте, передаёт РИА Новости.