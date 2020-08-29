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Протестующие в Цхинвале добились своего: глава правительства подал в отставку

29 августа 2020, 20:40  •  111 • В мире
В Южной Осетии подал в отставку премьер-министр Эрик Пухаев. Ранее в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек, которые потребовали отставки правительства после новости о смерти местного жителя.
В Южной Осетии на фоне протестов в Цхинвале подал в отставку председатель правительства Эрик Пухаев. Как сообщил сам чиновник, своё решение он считает "обдуманным и правильным".
В обращении к народу Пухаев отметил, что был на акции граждан, собравшихся в Цхинвале, и услышал требования об отставке правительства.
"Я принимаю это решение. Я обдумал и считаю, что это будет правильно", - говорится в сообщении южноосетинского премьера.
Он также поблагодарил коллег по кабмину за работу на протяжении трёх лет
Ранее в Южной Осетии был отправлен в отставку глава МВД Игорь Наниев. Он был отстранён от должности после смерти местного жителя Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в покушении на жизнь Наниева. Сообщалось, что Джабиев после задержания был госпитализирован с травмами в больницу, где скончался, не приходя в сознание.
Это вызвало протесты жителей Цхинвала, они устроили стихийную акцию, потребовав отставки правительства.

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