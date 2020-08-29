Протестующие в Цхинвале добились своего: глава правительства подал в отставку

В Южной Осетии на фоне протестов в Цхинвале подал в отставку председатель правительства Эрик Пухаев. Как сообщил сам чиновник, своё решение он считает "обдуманным и правильным".

В обращении к народу Пухаев отметил, что был на акции граждан, собравшихся в Цхинвале, и услышал требования об отставке правительства.

"Я принимаю это решение. Я обдумал и считаю, что это будет правильно", - говорится в сообщении южноосетинского премьера.

Он также поблагодарил коллег по кабмину за работу на протяжении трёх лет

Ранее в Южной Осетии был отправлен в отставку глава МВД Игорь Наниев. Он был отстранён от должности после смерти местного жителя Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в покушении на жизнь Наниева. Сообщалось, что Джабиев после задержания был госпитализирован с травмами в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Это вызвало протесты жителей Цхинвала, они устроили стихийную акцию, потребовав отставки правительства.