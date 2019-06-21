Протестующие в центре Тбилиси, окружив посольство России, посягнули на российский флаг - СМИ

Ситуация в центре грузинской столицы всё больше накаляется. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих, которые начали кидать в правоохранителей бутылки и отнимать спецснаряжение.

Затем по толпе спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших превысило полсотни человек. Между полицией и протестующими вспыхивают потасовки.

Напомним, работа 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), участие в которой принимали представители 23 стран, включая России, закончилась скандалом, который ожидаемо оказался прелюдией к массовым беспорядкам перед зданием грузинского парламента.

По данным грузинских СМИ, после инцидента на МАП на проспекте Руставели в столице собралось несколько тысяч человек.

Они, как по заказу оппозиции, требуют проведения досрочных выборов и отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Более того, в толпе возникла идея штурмовать здание парламента. Оппозиционеры вместе с митингующими попытались прорваться к зданию парламента.

Судя по выдвинутым требованиям оппозиции, провокация против русских была лишь поводом, поскольку протестующие настойчиво выдвигают политические лозунги.

Так, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдёт глава парламента Ираклий Кобахидзе.