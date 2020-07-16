Протестующие в центре Москвы валяются на мокром асфальте ради фото

В центре Москвы прошла акция против голосования за поправки в Конституцию России. Участники картинно разлеглись на асфальте для эффектных фото, а затем быстро встали на ноги.

Спустя некоторое время на месте несанкционированной акции появились сотрудники правопорядка. Начались задержания участников протеста. По последним данным, были задержаны 30 человек.

Стоит отметить огромное количество представителей прессы. Операторов, снимавших всё на фото и видео, судя по кадрам с акции, было чуть ли не больше, чем самих участников протеста.