Протестующие в США едва не сожгли дом городского комиссара: Полиция бездействовала

В США протестующие попытались поджечь дом городского комиссара города Портленда Дэна Райана. Это уже четвёртое нападение на его дом на этой неделе, однако полиция продолжает бездействовать. Подробности сообщает ABC News.

Отмечается, что толпа протестующих начала собираться в городском парке. Когда количество людей достигло критической массы, протестующие двинулись к дому городского комиссара, перекрывая по ходу следования движение автомобильного транспорта. Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась, ограничившись словесными предупреждениями.

Когда толпа достигла дома городского комиссара, протестующие начали бить стёкла на окнах и кидать внутрь горящие факелы, а также баллоны с краской. Затем участники акции принялись крушить посаженные у дома растения. Только после этого правоохранители наконец вмешались и рассеяли толпу.

В полиции отметили, что это уже четвёртый за неделю случай вандализма в отношении дома городского комиссара. Однако не уточнили, почему при таком их количестве дом члена городского совета не был взят под охрану, сообщает ABC News.