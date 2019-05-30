Протестующие в Шиесе заранее подготовили "орудия" на случай ликвидации своего лагеря

Шиес Архангельской области, как и предположил ранее ведущий телеканала Царьград Андрей Афанасьев, грозит стать новой точкой на своего рода карте политических протестов России. Раздувается этот политический протест из реальной проблемы, о которой не первый день говорят люди. Итак, происходит на станции Шиес следующее.

Активисты выступают против мусорного полигона, который могут построить в районе станции. Накануне представители этой протестной группы заявили, что некая частная охрана напала на людей в палаточном лагере на станции. В ряде средств массовой информации кинулись было писать о нападении на людей полицейских, но затем подобные трактовки пропали. Активисты же написали заявления во все возможные органы - полицию, следственный комитет, министерство природных ресурсов Архангельской области, Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ и уполномоченному по правам человека в Архангельской области.

Протестная группа уже почти на протяжении суток настаивает, что из лагерь, обустроенный на месте предполагаемого строительства, будут сносить некие провокаторы. А их действия будут незаконны. В качестве свидетельства таких планов показывают лист с печатным текстом, где говорится, что люди должны покинуть территорию. Ликвидацию лагеря обещают с самого утра. К половине пятого ничего не произошло. Хотя портал 7x7 продолжает вести онлайн-трансляцию, подавая все в максимально волнительных тонах.

Безусловно, проблема мусора в России очень горяча, система должна выровняться по ходу реализации так называемой мусорной реформы, стартовавшей в начале года. В противном случае, мы просто станем жертвами собственных отходов. Но когда ситуация накаляется искусственно, а профессиональные протестующие играют на судьбах людей, ситуация может в принципе выйти из-под контроля. Чтобы избежать подобного, нужна воля региональных властей, о чем накануне говорил и Андрей Афанасьев.

"Ряд ошибок со стороны властей разного уровня, умелое использование медийных технологий различными заинтересованными группами - и вот конфликт готов, обсуждается в СМИ и социальных сетях, привлекает внимание на международной арене и требует вмешательства с самого верха", - отмечает обозреватель Царьграда Андрей Афанасьев в передаче "Русский ответ".