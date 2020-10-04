Протестующие в Минске сломали водомёт? Омоновский броневик превратился в "кита"

Протестующие в воскресенье устроили уже традиционный несанкционированный митинг в центре столицы. Белорусский ОМОН применил водомёты, чтобы разогнать толпу. При этом одна из машин сломалась, сообщает портал Tut.by.

Очевидцы сообщают, что сначала у броневика, который ехал по улице, отвалилась какая-то деталь, а потом сломался водомёт. В результате струя воды била не вперёд или вбок, а строго вверх. Кадры с необычным "китом" уже появились в соцсетях. Протестующие при этом активно аплодировали милиции, однако близко подходить к броневику всё же не решались.

Скриншот: YouTube/TUT.BY. Политика

Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, накануне в Минске были установлены участники радикальных чатов, которые открыто призывали население оказывать сопротивление милиции. В частности, чаты агитировали протестующих нападать на семьи стражей правопорядка и бить их автомобили.