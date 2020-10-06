Протестующие в Бишкеке протаранили ворота грузовиком и захватили пустой парламент

В Бишкеке сторонники не прошедших в парламент партий захватили пустое здание парламента и администрации президента. Протестующие протаранили ворота грузовиком и прорвались на огороженную территорию возле правительственного здания. По некоторым данным, в качестве тарана использовалась пожарная машина, ранее захваченная манифестантами.

Отмечалось, что на протяжении двух часов правоохранителям удавалось сдерживать натиск толпы, но, по всей видимости, перевес всё же оказался на стороне демонстрантов.

По данным ТАСС, в здании парламента никого из сотрудников или депутатов нет. Однако, как передаёт корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев, за несколько минут до импровизированного штурма из здания выехала колонна автомобилей.

Ранее сообщалось, что несогласные с результатами выборов в парламент забрасывали правоохранителей камнями и коктейлями Молотова.

По предварительным данным, на центральной площади Бишкека собралось несколько тысяч демонстрантов. На фоне протестов в стране начались перебои со связью. У двух из трёх операторов почти нет сигнала и интернета.