Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
Главная / В мире

Протестующие в Бишкеке протаранили ворота грузовиком и захватили пустой парламент

06 октября 2020, 20:45  •  36 • В мире
Участники акции протеста захватили в Бишкеке здание парламента, где также находится администрация главы Киргизской Республики. Сообщается, что на территорию правительственного здания митингующие прорвались, протаранив ворота грузовиком.
В Бишкеке сторонники не прошедших в парламент партий захватили пустое здание парламента и администрации президента. Протестующие протаранили ворота грузовиком и прорвались на огороженную территорию возле правительственного здания. По некоторым данным, в качестве тарана использовалась пожарная машина, ранее захваченная манифестантами.
Отмечалось, что на протяжении двух часов правоохранителям удавалось сдерживать натиск толпы, но, по всей видимости, перевес всё же оказался на стороне демонстрантов.
По данным ТАСС, в здании парламента никого из сотрудников или депутатов нет. Однако, как передаёт корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев, за несколько минут до импровизированного штурма из здания выехала колонна автомобилей.
Ранее сообщалось, что несогласные с результатами выборов в парламент забрасывали правоохранителей камнями и коктейлями Молотова.
По предварительным данным, на центральной площади Бишкека собралось несколько тысяч демонстрантов. На фоне протестов в стране начались перебои со связью. У двух из трёх операторов почти нет сигнала и интернета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
06 октября 2020, 01:30
Недостаточно иметь "чугунную челюсть": Баранец указал на отличие русского спецназа от американского
06 октября 2020, 03:20
Карабахские шахматы: Эрдоган играет чёрными
06 октября 2020, 10:40
"Предсказание" Симоньян о большой войне подтвердилось: Степанакерт превращается в город-призрак
06 октября 2020, 02:20
«Серьёзная трещина в отношениях»: почему НАТО продолжает настаивать на отказе Турции от российских С-400
06 октября 2020, 01:30
Варфоломей нацелился на Македонию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
01 октября 2020, 20:40
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода
01 октября 2020, 01:25
"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал правду о катаклизме на Украине
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.