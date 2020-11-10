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Протестующие устроили погром в здании правительства Армении - видео

10 ноября 2020, 10:35  •  96 • Политика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Митингующие требуют продолжить военные действия в Нагорном Карабахе
Протестующие против решения кабмина по Нагорному Карабаху граждане Армении штурмовали здание правительства страны, после чего ворвались внутрь и устроили погром. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября.
Накануне президенты РФ, Армении и Азербайджана приняли решение о прекращении огня на территории НКР. Также с 10 ноября воюющие стороны должны приступить к обмену военнопленными.
Позднее в центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих, часть которых ворвалась в здание с требованием возобновить военные действия на территории Нагорного Карабаха.
Недовольные решением официального Еревана смяли охрану, разбили стекла и двери, передает РИА "Новости". Митингующие потребовали передать государственную власть в руки военных. Оппозиция заявила, что поддерживает Минобороны.
Известно, что порядка 20 оппозиционных фракций распространили общее заявление с требованием отставки правительства, возглавляемого Николом Пашиняном. Партии требуют сформировать новый кабмин, способный решить вопрос с Нагорным Карабахом для обеспечения победы "несокрушимой армии" сил Армении, передает "Интерфакс".
Позднее глава Генштаба республики встретился с главами оппозиционных фракций. Стороны отметили важность сохранения стабильной ситуации в Армении.
Сам глава правительства Армении призвал выступающих разойтись по домам. В своем "Фейсбуке" премьер заявил, что граждане должны "подготовиться к борьбе" и не подвергать сомнениям действия властей.
Подробная информация о принятом трехстороннем соглашении по Нагорному Карабаху – в материале "Утро.ру".

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