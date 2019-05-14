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Протестующие у стен Рады требуют отставки главы «Укрзалізниця»

14 мая 2019, 11:24  •  30 • Украина
У стен Верховной рады в Киеве проходит акция протеста, в которой принимают участие около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что митинг организован членами Союза железнодорожников. Они требуют повышения заработной платы и увольнения главы правления ПАО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова.

Протестующие держат в руках флаги профсоюзных организаций и плакаты с надписями: «Кабмин, пересмотри план «Укрзалізниця», «Требуем выплатить 13-ю зарплату», «Нет оптимизации».

Здание правительства охраняют десятки правоохранителей.

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