Протестующие у стен Рады требуют отставки главы «Укрзалізниця»

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У стен Верховной рады в Киеве проходит акция протеста, в которой принимают участие около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

РИА Новости

Отмечается, что митинг организован членами Союза железнодорожников. Они требуют повышения заработной платы и увольнения главы правления ПАО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова. Протестующие держат в руках флаги профсоюзных организаций и плакаты с надписями: «Кабмин, пересмотри план «Укрзалізниця», «Требуем выплатить 13-ю зарплату», «Нет оптимизации». Здание правительства охраняют десятки правоохранителей.

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