Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в квартирах

Недовольные отсутствием теплоснабжения в своих квартирах жители Киева устроили акцию протеста на бульваре Леси Украинки в центре украинской столицы, передаёт NewsOne.

Сообщается, что граждане перекрыли дорогу на регулируемом пешеходном переходе и беспрерывно ходили по проезжей части с плакатами в руках.

Как отмечает телеканал, на бульваре образовалась пробка. К настоящему времени акция завершилась.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона.