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Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в квартирах

14 ноября 2018, 11:39  •  258 • Украина
Недовольные отсутствием теплоснабжения в своих квартирах жители Киева устроили акцию протеста на бульваре Леси Украинки в центре украинской столицы, передаёт NewsOne.
 
© Виталий Аньков РИА Новости
 

Сообщается, что граждане перекрыли дорогу на регулируемом пешеходном переходе и беспрерывно ходили по проезжей части с плакатами в руках.

Как отмечает телеканал, на бульваре образовалась пробка. К настоящему времени акция завершилась.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона.

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