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Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в квартирах
14 ноября 2018, 11:39 • 258 • Украина
Недовольные отсутствием теплоснабжения в своих квартирах жители Киева устроили акцию протеста на бульваре Леси Украинки в центре украинской столицы, передаёт NewsOne.
© Виталий Аньков РИА Новости
Сообщается, что граждане перекрыли дорогу на регулируемом пешеходном переходе и беспрерывно ходили по проезжей части с плакатами в руках.
Как отмечает телеканал, на бульваре образовалась пробка. К настоящему времени акция завершилась.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона.
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