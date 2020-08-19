Протестующие отвоевали поблажки у властей Гродно. Горисполком сдался перед натиском

Список требований был составлен членами штаба бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, а также членами профсоюзных комитетов предприятий города Гродно. Городской исполнительный комитет сдался перед натиском и разрешил массовые мероприятия на главных улицах города - Ленина и Советской.

Если активисты заранее сообщат о своих намерениях устроить акцию, им организуют техническое сопровождение. На месте митингов будут дежурить медики.

По данным пресс-службы горисполкома, представителям профсоюзов, демократической общественности города, а также членам политических партий дадут возможность выразить свою позицию в эфире телеканала "Гродно Плюс".

Протестующие отвоевали и ещё ряд поблажек у властей города. Во-первых, организованы разбирательства по каждому случаю, когда здоровью граждан был причинён вред в период протестных акций. Во-вторых, задержанные в ходе несанкционированных акций люди освобождены.