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Протестующие отвоевали поблажки у властей Гродно. Горисполком сдался перед натиском
19 августа 2020, 09:25 • 37 • Политика
Протестующие отвоевали поблажки у властей Гродно. Горисполком сдался перед натиском и согласился выполнить некоторые требования разгорячённой толпы.
Список требований был составлен членами штаба бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, а также членами профсоюзных комитетов предприятий города Гродно. Городской исполнительный комитет сдался перед натиском и разрешил массовые мероприятия на главных улицах города - Ленина и Советской.
Если активисты заранее сообщат о своих намерениях устроить акцию, им организуют техническое сопровождение. На месте митингов будут дежурить медики.
По данным пресс-службы горисполкома, представителям профсоюзов, демократической общественности города, а также членам политических партий дадут возможность выразить свою позицию в эфире телеканала "Гродно Плюс".
Протестующие отвоевали и ещё ряд поблажек у властей города. Во-первых, организованы разбирательства по каждому случаю, когда здоровью граждан был причинён вред в период протестных акций. Во-вторых, задержанные в ходе несанкционированных акций люди освобождены.
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