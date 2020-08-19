Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Главная / Политика

Протестующие отвоевали поблажки у властей Гродно. Горисполком сдался перед натиском

19 августа 2020, 09:25  •  37 • Политика
Протестующие отвоевали поблажки у властей Гродно. Горисполком сдался перед натиском и согласился выполнить некоторые требования разгорячённой толпы.
Список требований был составлен членами штаба бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, а также членами профсоюзных комитетов предприятий города Гродно. Городской исполнительный комитет сдался перед натиском и разрешил массовые мероприятия на главных улицах города - Ленина и Советской.
Если активисты заранее сообщат о своих намерениях устроить акцию, им организуют техническое сопровождение. На месте митингов будут дежурить медики.
По данным пресс-службы горисполкома, представителям профсоюзов, демократической общественности города, а также членам политических партий дадут возможность выразить свою позицию в эфире телеканала "Гродно Плюс".
Протестующие отвоевали и ещё ряд поблажек у властей города. Во-первых, организованы разбирательства по каждому случаю, когда здоровью граждан был причинён вред в период протестных акций. Во-вторых, задержанные в ходе несанкционированных акций люди освобождены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 07:35
"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 00:15
"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.