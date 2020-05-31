Протестующие нападают на полицию: В 25 городах США введён комендантский час

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа Джэксонвилла Майка Уильямса, протестующие начали нападать на полицию. Один из стражей правопорядка получил ножевое ранение в шею и попал в больницу. Других его коллег забрасывают камнями и кирпичами.

"Мы не собираемся мириться с этим в нашем городе и не позволим городу сгореть дотла", - отметил Уильямс, выступая на пресс-конференции.

Также сообщается, что крупнейшая американская сеть Target временно закрыла 175 магазинов из-за массовых беспорядков. В Миннесоте был закрыт 71 магазин, в Калифорнии - 49, в Нью-Йорке - 12.

Напомним, протесты вспыхнули в Миннеаполисе и других американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался во время задержания полицией. Очевидцы выложили видео, на котором можно заметить, что полицейский положил задержанного на землю и придавил его горло коленом. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейский не стал ослаблять хватку.