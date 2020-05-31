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Протестующие нападают на полицию: В 25 городах США введён комендантский час
31 мая 2020, 20:55 • 160 • Политика
В 25 городах США, расположенных в 16 штатах, был введён комендантский час по причине массовых беспорядков, которые вспыхнули после смерти чернокожего жителя Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа Джэксонвилла Майка Уильямса, протестующие начали нападать на полицию. Один из стражей правопорядка получил ножевое ранение в шею и попал в больницу. Других его коллег забрасывают камнями и кирпичами.
Также сообщается, что крупнейшая американская сеть Target временно закрыла 175 магазинов из-за массовых беспорядков. В Миннесоте был закрыт 71 магазин, в Калифорнии - 49, в Нью-Йорке - 12.
Напомним, протесты вспыхнули в Миннеаполисе и других американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался во время задержания полицией. Очевидцы выложили видео, на котором можно заметить, что полицейский положил задержанного на землю и придавил его горло коленом. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейский не стал ослаблять хватку.
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