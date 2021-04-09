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Протестный след в Белоруссии привёл к историческим фактам. Возбуждено уголовное дело
09 апреля 2021, 12:55 • 141 • Политика
Протестный след в Белоруссии привёл к историческим фактам. В Генпрокуратуре республики указали на причастность некоторых государств-организаторов к геноциду населения Белоруссии. По факту выяснившегося возбуждено уголовное дело.
Как заявил генеральный прокурор Андрей Швед, в ходе расследования ряда уголовных дел, связанных с недавними протестами, установлено, что организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами.
При этом он уточнил, что эти же страны были причастны в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей других национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время.
"При этом этими же государствами развернута информационная война, направленная и на искажение исторических событий", - цитирует его БЕЛТА.
По словам Шведа, "в целях социальной и исторической справедливости" и нацбезопасности возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.
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