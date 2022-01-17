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Протестами в Казахстане руководили из Украины — признание беглого банкира Аблязова

17 января 2022, 05:40  •  141 • Политика
Приговоренный к пожизненному заключению опальный банкир Мухтар Аблязов заявил, что протесты в Казахстане организовали из Киева. По его словам, беспорядками руководители по четкому алгоритму.
Опальный банкир Мухтар Аблязов признался, что протестами в Казахстане руководили из Украины. Так называемый координационный штаб стал отдавать указания сразу после того, как начались первые мирные митинги. Об этом опальный олигарх сообщил в интервью РИА Новости.
Аблязов много лет скрывается во Франции. Он возглавлял крупный банк в Казахстане. Коммерсант сбежал за рубеж, когда его обвинили в выводе активов банка. Кроме того, его заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о заказном убийстве. Сейчас Аблязов возглавляет оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана", признанное в республике экстремистским.
Экс-банкир называет себя лидером недавних протестов. В интервью изданию он рассказал, что протестующими стали манипулировать сразу после того, как стало известно о первых мирных митингах.
"У нас организационный штаб находится в Киеве", — цитирует РИА слова собеседника.
Аблязов утверждает, что штаб выработал четкий алгоритм, по которому руководил протестами. Участникам беспорядков рекомендовали действовать мирно и бороться с мародерством, но в то же время захватывать административные здания. Опальный политик называет произошедшее не попыткой госпереворота, а "реализацией конституционного права на митинги".
Напомним, во время протестов в Казахстане погибли более 200 человек. Среди них 19 силовиков. По данным республиканской Генпрокуратуры, от шальной пули погибла многодетная гражданка России. Власти Казахстана попросили ОДКБ прислать миротворческие силы, когда вооружённые боевики, воспользовавшись массовыми протестами, начали громить магазины и нападать на сотрудников полиции. Силы ОДКБ не участвовали в зачистках, а только охраняли ключевые объекты. Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули территорию Казахстана.

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