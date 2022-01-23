Протест в Брюсселе перестал быть мирным: Полиция применила жёсткие меры

Бельгийская полиция была вынуждена применить жёсткие меры в отношении протестующих. Люди устроили акции против антиковидных мер, но вскоре протест в Брюсселе перестал быть мирным.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Брюсселя. Манифестация получила статус общеевропейской и была санкционирована властями. Основная колонна спокойно движется по маршруту.

Однако от неё отделились несколько сотен человек и двинулись к зданию Европейской полиции. Они попытались прорвать полицейское оцепление. Протест в Брюсселе перестал быть мирным, когда в силовиков полетели бутылки и петарды.

Офис Европейской службы внешних связей разгромлён. Кадры беспредела опубликовал Telegram-канал "Лента дня".

Полицейские применили слезоточивый газ, а также водомёты. Использование второй меры разрешено при температуре выше нуля. В Брюсселе сейчас +4.

Задержаны 10 активистов, пишет ТАСС.

В Европе санитарный кризис. Люди выступают против антиковидных мер, вводимых властями, в частности против комендантского часа. По мнению людей, это ограничение многих свобод граждан, что превращает "свободное демократическое общество в авторитарное". Это объяснил один из организаторов акции, в которой, кроме бельгийцев, приняли участие живущие в Брюсселе представители Франции, Нидерландов, Румынии, Германии, Италии и ряда других государств.