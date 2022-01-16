Протест против санитарных пропусков в Париже разгоняли дубинками

В Париже протестующие против новых санитарных правил устроили стычки с полицией.

В столице Франции продолжаются акции протеста в связи с новыми ковидными ограничениям. В частности, начиная с этих выходных у вакцинированных от коронавируса будут аннулированы пропуска, если они не пройдут ревакцинацию.

По новым требованиям в течение двух месяцев привитые должны поставить ещё один укол, чтобы их сертификат оставался в силе.

Это вызвало недовольство людей. В Париже протестующие устроили стычки с полицией: толпу пришлось разгонять дубинками.

Ещё одна группа протестующих напала на журналистов Франс Пресс, пострадал один человек. Согласно полученным данным, инцидент произошёл на площади Трокадеро. Двое репортёров освещали акцию протеста в сопровождении двух сотрудников службы безопасности.

В какой-то момент один из митингующих узнал журналистов. По мегафону он призвал других участников избить их, после чего десятки митингующих двинулись в сторону корреспондентов.

Журналистам удалось сбежать и пришлось прекратить освещение происходящих на площади событий.