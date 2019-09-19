Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих

В Мосгордуме разрабатывается проект постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию ответственности за протестную активность. На следующей неделе он будет направлен в правительство и Верховный суд РФ. Авторами инициативы стали члены фракции КПРФ. Идею отмены или смягчения статей 212, 280 и 318 УК РФ поддержали и в других оппозиционных фракциях МГД. Более того, со схожим предложением уже выступили и в Госдуме. Работа над документами ведется на фоне судебных решений по так называемому «московскому делу» о летних протестах в столице. При этом политики считают, что акцентировать внимание лишь на резонансных делах не стоит — чтобы исключить злоупотребления в правоприменительной практике, необходимо в целом изменить подход к судебной системе.

Гуманная инициатива

После ряда резонансных судебных решений столичных судов так называемое «московское дело» вновь всколыхнуло столицу. Деятели культуры, политики и даже священники в очередной раз заговорили о необходимости пересмотра некоторых статей уголовного кодекса.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, администрация президента в курсе всех резонансных дел, однако не будет вмешиваться в процесс, так как это — дело суда.

— Ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд, — подчеркнул он.

Между тем в Мосгордуме уже готовится проект постановления о внесении законопроекта, отменяющего или смягчающего ряд статей УК РФ, которые так или иначе связаны с протестной активностью. Об этом «Известиям» сообщил будущий замглавы фракции КПРФ в столичном парламенте Павел Тарасов.

По словам депутата МГД Елены Шуваловой, сейчас столичные парламентарии обсуждают с коллегами из Госдумы преимущества внесения законопроекта через Мосгордуму и Госдуму.

— Будет полезно узнать, как поведут себя самовыдвиженцы — проявят ли они желание защитить права граждан, митингующих во многом именно против них, — заявила член фракции КПРФ. — В любом случае надо признавать утратившей силу статью 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». — «Известия»).

Также коммунисты предлагают совершенствовать правоприменительную практику по статьям 280 и 318 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Согласны с коллегами и в другой оппозиционной фракции МГД — «Справедливой России». Как заявил ее руководитель Михаил Тимонов, партия также готовит свои поправки в законодательство по гуманизации УК.

— Смягчение законодательства о наказаниях за протестную активность не только допустимо, но и необходимо. Как с точки зрения соответствия духу Конституции, так и для снижения риска радикализации протестных настроений в обществе, — заявил он. — Мы готовим свои поправки в законодательство, которые представим фракции нашей партии в Госдуме.

Идею считает важной и новоизбранный депутат МГД от «Яблока» Максим Круглов. По его мнению, против участников протестных акций эти статьи можно использовать даже без наличия соответствующего состава преступления — поэтому они, как считает парламентарий, нуждаются в декриминализации.

А вот в среде самовыдвиженцев мнения разделились. Так, депутат МГД Кирилл Щитов заявил «Известиям», что не готов комментировать смягчение законодательства, так как считает, что силовики должны быть защищены законом.

— В нормальном, здоровом обществе поднимать руку или покушаться на жизнь сотрудника правопорядка недопустимо. Например, в США, если человек замахнулся на полицейского, в него сразу стреляют, — заявил он, отметив, что такая защищенность станет залогом безопасности всех граждан.

Самовыдвиженец Роман Бабаян отказался от каких-либо комментариев по этой теме. А Андрей Медведев заявил «Известиям», что заострять внимание на конкретной области УК не стоит, так как в гуманизации нуждаются и другие сферы, например, миграционная.

Поддержанная партией «Яблоко» Дарья Беседина отметила в разговоре с «Известиями», что согласна с необходимостью отмены ряда статей УК.

— Преследования за выражение мнения быть не может. Это антиконституционно, — уверена политик.

Поддержка на уровне

Депутаты КПРФ в Госдуме также готовы поддержать инициативу. Более того, они планируют внести параллельный законопроект. Особенно это актуально в свете возможной амнистии к 75-летию Победы, о которой ранее заявлял лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

По мнению писателя, депутата от КПРФ Сергея Шаргунова, выходом из ситуации с «московским делом» мог бы стать пересмотр дел его фигурантов.

— Например, Константин Котов получил четыре года только за то, что три раза появился на акции. Человеку за это дали четыре года, а у нас «тяжелым» преступникам столько не дают, — пояснил он «Известиям».

Герб РФ в зале заседаний Конституционного суда РФ Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Депутат уверен: несмотря на то, что по статье 212.1 УК РФ Конституционный суд уже давал свое объяснение, необходимо именно изменение законодательства.

— Зачастую к пояснениям Верховного и Конституционного суда у нас не особо прислушиваются. Наказание реальным сроком за факт появления на акции и ненасильственный протест мне представляется крайне неправильным. Необходимо очеловечивание нашего законодательства. Это глубинная проблема нашей судебной системы, где не принято выносить оправдательные приговоры. Я буду вносить подобные инициативы в Госдуму в ближайшее время, — заявил Сергей Шаргунов «Известиям».

В этом его поддержал и секретарь Московского городского комитета КПРФ Денис Парфенов.

— Вспомним дело Ильдара Дадина, которого после более чем двух лет под стражей и домашним арестом, вынуждены были освободить и реабилитировать. А Конституционный суд тогда отметил: если нарушение было противоправным «сугубо формально», то оно не может влечь уголовную ответственность, — отметил политик.

По его словам, если в деле есть действительно серьезные последствия того или иного правонарушения, тогда и состав преступления будет иным.

Не допустить радикализации

По мнению политолога Антона Хащенко, дело скорее не в жесткости или мягкости законодательства, а в адекватности и справедливости его применения.

— Гуманизация ответственности за протестную активность будет воспринята как уверенность власти в себе, своей правоте и поддержке большинства, — уверен руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

В беседе с «Известиями» эксперт отдельно обратил внимание и на вопрос доверия общества к судебной системе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Не будет никакого доверия, если люди не увидят примеры того, как суд защищает гражданина от произвола исполнительной власти или силовиков, — заявил политолог. — Бороться с инакомыслием судебными решениями — это тушить пожар бензином.

Весь спектр так называемого антипротестного законодательства требует пересмотра и приведения в соответствие с базовыми конституционно значимыми ценностями, считает статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. По его словам, к таким ценностями относятся свобода слова, свобода собраний и право на защиту всеми незапрещенными способами. То есть «нужна перестройка сознания власти, гласность и открытость, чтобы не допустить радикализации всего протеста», уверен он.

В столице во время избирательной кампании – 2019 прошло несколько согласованных и несогласованных протестных акций. Поводом для них послужил недопуск ряда кандидатов от оппозиции к выборам в Мосгордуму. Часть выступлений закончились задержаниями участников и уголовными делами. Семи фигурантам суды уже вынесли реальные сроки наказания — от двух до пяти лет лишения свободы.

Над материалом работали Татьяна Байкова, Алексей Забродин, Наталья Башлыкова и Сергей Изотов