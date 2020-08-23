Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручн...
Главная / Аналитика

Протест до Киева довел. Украина спорит о Лукашенко

23 августа 2020, 09:45  •  204 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
События в Белоруссии не должны развиваться по украинскому сценарию, предупреждают европейские политики. При этом Украина так и не определилась с отношением к протестам, охватившим соседнюю республику после президентских выборов 9 августа. Владимир Зеленский отметил, что уличное насилие — не выход, однако действия и заявления самого Александра Лукашенко оценил как недружественные. И пока в Киеве проходят акции солидарности с белорусскими протестующими, официальные власти выражают лишь символическую поддержку.

Плохая история

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной", — говорил Владимир Зеленский на следующий день после выборов у "ближайшего соседа". Киеву совсем не безразлична судьба друзей, подчеркивал украинский президент. И при этом осторожно замечал, что многие белорусы не согласны с объявленными ЦИК результатами. С победой на выборах коллегу он так и не поздравил.
И лишь после того, как Минск передал Москве российских граждан, ранее задержанных в Белоруссии, Зеленский выразил Лукашенко неудовольствие. Киев просил экстрадировать некоторых из более чем трех десятков "пленников", мотивируя тем, что у него есть доказательства их преступлений в Донбассе. Лукашенко намекал, что согласен, но в итоге передал всех Москве. "Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", — не скрывал досады Зеленский.
На этом фоне украинский МИД решал, как ответить на обвинения Минска в адрес украинских граждан и чиновников, якобы разжигающих протестные настроения. "Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки, — рассуждал о влиянии из-за рубежа Лукашенко. — Я не говорю про Украину — оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых".
На "майданутых" в Киеве ожидаемо обиделись. "Публично такие заявления неприемлемы в дружеских межгосударственных отношениях", — высказался украинский лидер.

Простить Батьку

В формально пропрезидентской партии "Слуга народа" мнения разделились. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко в фейсбуке поздравил Лукашенко с победой. "Родные мои братья белорусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это и не сможете вернуть все назад", — убеждал Шевченко. А в ответ на комментарий о том, что "в этот раз Лукашенко точно собьют", парировал: "Не выйдет, большинство за него". Под этим же постом депутат Елизавета Богуцкая нецензурно выражала несогласие с мнением коллеги.
Еще один "слуга народа" Богдан Еременко в соцсети "решительно осудил" проявления насилия со стороны белорусских властей. "Пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерная жестокость при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих", — перечислял Еременко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста у центральной проходной Минского тракторного завода
Насилие осудил и бывший президент Украины Петр Порошенко. И заодно предупредил международное сообщество о "действиях российского агрессора, который ждет удобного момента, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью".
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила провести новые выборы в Белоруссии — с приглашением международных наблюдателей. А в партии "Оппозиционная платформа" Лукашенко поздравили с переизбранием. "Граждане Республики Беларусь подтвердили, что вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве", — написал Виктор Медведчук.

Желают того же и сябрам

Тем временем украинские националисты заявили о желании помочь белорусским протестующим. Партия "Национальный корпус" готова предоставить им убежище и юридическую помощь. Ее глава Андрей Билецкий напомнил: в Донбассе с ним рядом воевали "десятки храбрых ребят из Беларуси". И украинцы перед ними в долгу.
Другая националистическая партия — "Свобода" — приободрила соседей: посоветовала создать организованную национальную структуру. "На смену либеральному Евромайдану пришла националистическая "революция достоинства", — написал глава "Свободы" Олег Тягнибок, пожелав того же и "сябрам".
Основатель запрещенной в России группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что украинские националисты в течение нескольких десятилетий инструктировали и подготавливали белорусских радикалов. В фейсбуке он признался, что имеет тесные связи с соседней республикой и что белорусские наемники входили в собственное карательное подразделение в Донбассе, принимавшее участие в убийствах мирного населения.
А в городах Украины состоялись марши и митинги солидарности с протестующими. В Киеве акции сосредоточились у белорусского посольства. Шестнадцатого августа сотни неравнодушных прошли по столице под бело-красно-белыми флагами.
© РИА Новости / Стрингер
Участники акции в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии

Лукашенко и Майдан

Белорусский кризис вызывает широкий отклик в украинском обществе — речь идет о соседней стране, братском народе и общей постсоветской истории, указывает автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. "В 2019-м агентство "Рейтинг" назвало Лукашенко самым популярным у украинцев зарубежным политиком. Ведь в Белоруссии нет олигархии, контролирующей власть, отсутствует масштабная коррупция. По крайней мере, так это видится со стороны", — отмечает эксперт.
В то же время проевропейская часть общества критиковала Лукашенко за подавление гражданских свобод и ориентацию на Кремль. "После 2014-го он занял нейтральную позицию в конфликте вокруг Крыма и Донбасса, предоставил в Минске площадку для переговоров, — напоминает эксперт. — И все же, несмотря на Союзное государство и экономическую зависимость от России, Лукашенко многие воспринимали как самостоятельного политика и защитника суверенитета Республики Беларусь".
Мнение поменялось из-за протестов. "Во время президентской кампании официальный Киев и большинство простых людей были скорее на стороне Лукашенко. Считалось, что его оппоненты — ставленники Москвы. Но после размаха акций и их грубого подавления симпатии качнулись в сторону оппозиции, у украинцев эти события вызвали ассоциации с Майданом и жестокостью украинских силовиков", — поясняет Скоркин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Тем не менее Лукашенко по-прежнему сочувствует та часть общества, которая негативно оценивает последствия Майдана на Украине. Это прежде всего жители юго-востока, избиратели "Оппозиционной платформы", среди которых Лукашенко был наиболее популярен. На стороне протестующих — промайдановцы, сторонники Порошенко и Тимошенко, хотя их смущает отсутствие антипутинских или антироссийских лозунгов в Минске. Приверженцы Зеленского скорее раскололись, в том числе и правящая партия "Слуга народа", указывает политолог.
Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Разрыв поколений

Такая поляризация обусловлена тем, что на Украине не существует отдельного центра власти, такого как Кремль в России, и единой позиции там быть не может, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. "Первая причина — действительно высокая конкуренция. Вторая — раздрай внутри не просто властной команды, а политической элиты", — говорит эксперт.
По его мнению, официальный Киев будет выжидать: "Если Лукашенко удержится у власти, они ее примут, признают итоги выборов. Если протесты его свалят, они не попытаются вернуть его или каким-то образом поддержать". Киев в этом плане занимает вполне рациональную позицию, добавляет Токарев.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
И называет еще один важный аспект — ментальное расхождение между Лукашенко и украинской политической элитой. Молодым функционерам, которые владеют английским, понимают, что такое западные фонды, выступают за конкурентные выборы, лидер Белоруссии кажется советским дядькой. И это не конфликт отцов и детей, уверен эксперт. Это поколенческий разрыв. А такую пропасть словами не преодолеть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 20:05
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
22 августа 2020, 20:50
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
20 августа 2020, 15:40
В чем главное отличие минского майдана от киевского
21 августа 2020, 20:05
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
21 августа 2020, 20:05
Нелюбовный треугольник. Где место России в холодной войне Китая и США
20 августа 2020, 16:35
Развивающиеся страны и дальше будут страдать от Covid-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
22 августа 2020, 20:50
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решен...
22 августа 2020, 21:40
«Передовая в своём классе»: какими преимуществами обладает управляемая ракета «Вихрь-...
23 августа 2020, 07:00
Источник: Путин готовил для Навального два варианта спасения жизни
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
18 августа 2020, 22:25
"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Лукашенко
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.