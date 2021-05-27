Протасевича обвинили в убийстве мирных жителей Донбасса. Возбуждено дело

Основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича обвинили в убийстве мирных жителей Донбасса. Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело.

Белорусского оппозиционера обвинили в том, что он воевал в составе украинской националистической группировке "Азов", применял методы войны, запрещённые международными договорами, применял оружие массового поражения и совершал геноцид.

Как сообщает генпрокуратура Луганской народной республики, летом 2014 Протасевич вступил в ряды "Азова" (признана террористической в ЛНР), после чего в период с лета 2014 по зиму 2015 года принимал участие в боевых действиях на стороне армии Украины. Сам журналист находился в должности замкомандира связи во второй ударно-штурмовой роте "Азова".

Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжёлое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки), осуществлял обстрелы населённых пунктов ДНР, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, - говорится в сообщении.

Генпрокуратура также выложила фотографии Протасевича в военной форме и с оружием, которые свидетельствуют о его участии в боевых действиях.

Слухи о том, что Протасевич мог служить в "Азове", появились на днях. Поводом послужила обложка журнала, выпускаемого националистическим батальоном, на которой изображён человек с автоматом, очень похожий на основателя NEXTA.

Напомним, что сам Протасевич был задержан властями Белоруссии в минувшее воскресенье. Самолёт, в котором он летел в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Telegram-канал NEXTA признан экстремистским в Белоруссии. Когда Протасевич был главным редактором, канал призывал белорусов к восстанию, забастовкам, сливал личные данные белорусских силовиков и координировал незаконные акции протеста.