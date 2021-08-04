Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у...
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
Главная / Политика

Протасевич заявил об "удивительном" для Запада факте о Белоруссии

04 августа 2021, 16:40  •  100 • Политика
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил об "удивительном" для Запада факте о Белоруссии. Он отметил, что для иностранных журналистов это будет "странно" услышать.
В интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису Протасевич ответил на вопрос о том, избивали ли его во время задержания и в целом применяли ли к нему любые методы воздействия. По словам Протасевича, относились к нему максимально корректно, не допуская даже словесных оскорблений.
"Не знаю вообще, о каких пытках может идти речь", - отрезал он.
По словам Протасевича, ранее он уже говорил, "как бы удивительно это и странно ни звучало для многих изданий, и особенно западных", но никаких методов воздействия, никакого давления на него не оказывалось.
"Я могу сказать более того - отношение было максимально адекватным", - сказал он.
При этом Протасевич добавил, что единственным физическим напоминанием о задержании можно назвать только след на запястье от стяжки. При этом он подчеркнул, что даже в этом случае речь идёт не о применении к нему насилия, а о грубом материале самой стяжки. Он предположил, что у задержавших его милиционеров не было с собой наручников, поэтому использовали строительный хомут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






100
Источник
Похожие новости
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 07:30
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
04 августа 2021, 07:30
NI: "Кремль теперь сможет наказать Украину"
04 августа 2021, 09:20
Политолог: США выставили против России голодную "гавкающую собачонку"
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад
04 августа 2021, 07:30
Тимановская в последний момент сменила рейс: Источник назвал новый пункт назначения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
02 августа 2021, 17:00
«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»
01 августа 2021, 16:15
Жириновский отказался молчать даже после ноты от МИД Азербайджана
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
02 августа 2021, 09:40
В Раде заявили о будущем кризисе на Украине. Помощи будут просить у Москвы
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.