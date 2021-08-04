Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил об "удивительном" для Запада факте о Белоруссии. Он отметил, что для иностранных журналистов это будет "странно" услышать.

В интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису Протасевич ответил на вопрос о том, избивали ли его во время задержания и в целом применяли ли к нему любые методы воздействия. По словам Протасевича, относились к нему максимально корректно, не допуская даже словесных оскорблений.

"Не знаю вообще, о каких пытках может идти речь", - отрезал он.

По словам Протасевича, ранее он уже говорил, "как бы удивительно это и странно ни звучало для многих изданий, и особенно западных", но никаких методов воздействия, никакого давления на него не оказывалось.

"Я могу сказать более того - отношение было максимально адекватным", - сказал он.

При этом Протасевич добавил, что единственным физическим напоминанием о задержании можно назвать только след на запястье от стяжки. При этом он подчеркнул, что даже в этом случае речь идёт не о применении к нему насилия, а о грубом материале самой стяжки. Он предположил, что у задержавших его милиционеров не было с собой наручников, поэтому использовали строительный хомут.