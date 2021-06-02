Протасевич заявил, что его "просто подставили"

Появились новые кадры бывшего редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он возбуждённо утверждает, что его "просто подставили".

Белорусский телеканал ОНТ анонсировал программу, посвящённую расследованиа инцидента с лайнером Ryanair. Полная версия должна выйти 2 июня, но её фрагмент уже был показан по ТВ и разошёлся по соцсетям.

На видео задержанный Роман Протасевич даёт показания.

"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!" – говорит мужчина, ударяя по столу перед собой.

Из ролика непонятно, о каких именно высказываниях идёт речь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в свою страну представителей Донбасса, желающих задать Протасевичу вопросы. Генеральной прокуратурой ЛНР было установлено, что главред Nexta (Telegram-канал признан в Белоруссии экстремистским) был причастен к преступлениям против мирных жителей Донбасса.

Самолёт Ryanair был экстренно посажен в Минске 23 мая после сообщения о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась, однако был задержан один из пассажиров – Роман Протасевич. В белорусском КГБ объяснили, что его подозревают в организации массовых беспорядков в Минске и других городах республики, а также в участии в боевых действия на территории Донбасса.

27 мая против Протасевича было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что летом 2014 года мужчина стал добровольцем "Азова" – организации, которая в ЛНР считается террористической. До зимы 2015 года Протасевич был заместителем командира связи ударно-штурмовой роты этого батальона.