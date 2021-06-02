Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул ил...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная / Политика

Протасевич заявил, что его "просто подставили"

02 июня 2021, 05:00  •  71 • Политика
Появились новые кадры бывшего редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он возбуждённо утверждает, что его "просто подставили".
Белорусский телеканал ОНТ анонсировал программу, посвящённую расследованиа инцидента с лайнером Ryanair. Полная версия должна выйти 2 июня, но её фрагмент уже был показан по ТВ и разошёлся по соцсетям.
На видео задержанный Роман Протасевич даёт показания.
"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!" – говорит мужчина, ударяя по столу перед собой.
Из ролика непонятно, о каких именно высказываниях идёт речь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в свою страну представителей Донбасса, желающих задать Протасевичу вопросы. Генеральной прокуратурой ЛНР было установлено, что главред Nexta (Telegram-канал признан в Белоруссии экстремистским) был причастен к преступлениям против мирных жителей Донбасса.
Самолёт Ryanair был экстренно посажен в Минске 23 мая после сообщения о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась, однако был задержан один из пассажиров – Роман Протасевич. В белорусском КГБ объяснили, что его подозревают в организации массовых беспорядков в Минске и других городах республики, а также в участии в боевых действия на территории Донбасса.
27 мая против Протасевича было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что летом 2014 года мужчина стал добровольцем "Азова" – организации, которая в ЛНР считается террористической. До зимы 2015 года Протасевич был заместителем командира связи ударно-штурмовой роты этого батальона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 01:20
В России оценили "стон поляка" из-за русских подлодок
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
02 июня 2021, 01:20
Новака удивила агрессия Киева к Медведчуку
02 июня 2021, 01:20
Противники Байдена потребовали немедленно ввести санкции против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 22:00
Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
28 мая 2021, 08:35
Дело Протасевича: Минск просчитал все риски, защёлкивая белорусский капкан
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.