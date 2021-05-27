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Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России

27 мая 2021, 00:30  •  40 • Политика
Задержанный в Минске бывший главред "Нехты" Роман Протасевич воевал в рядах "Азова". Информацию об этом выдали его предыдущие интервью. Свою "борьбу" он объяснял тем, что война идёт не за Украину, но за Беларусь и, вообще, "агрессор" - Россия.
Задержанный на рейсе Ryanair Роман Протасевич был активным участником боевых действий в Донбассе. Воевал в рядах "Азова" и клял Россию. Об этом говорят его прошлые интервью. Интересно, что о своём опыте он не стал распространяться в интервью Юрию Дудю.
В публикациях за 2015 год нашли откровения Протасевича, где тот рассказывал, как попал в "Азов", как получил ранение и почему, собственно, воюет в Донбассе.
По словам Протасевича, у него были некие "кровные счёты" с коммунистами. И Россия, по его мнению, как правопреемник, должна также за это отвечать. Экс-главред "Нехты", которая в Белоруссии признана экстремистской, заявлял, что Кремль якобы - "общий враг" для белорусов и украинцев.
"Война идёт не только за Украину, но и за Беларусь. Если не остановить российскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна..." - заявлял он.
Как пишет военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, этот бэкграунд не может не вызывать вопросы, ведь после Донбасса Протасевич спокойно вернулся в Белоруссию и ещё несколько лет прожил там.

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