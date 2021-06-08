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Протасевич упомянул о "секретном методе" КГБ

08 июня 2021, 07:40  •  411 • Политика
Роман Протасевич упомянул о "секретном методе", который якобы используют в белорусском КГБ. Его применяют, чтобы добиться правды.
Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ. В перерыве он решил пошутить про КГБ. Видеоролик был опубликован в Telegram-канале агентства БЕЛТА.
В интервью было решено сделать перерыв. Рядом с Протасевичем и его интервьюером Маратом Марковым стояла вода. Они оба сделали по глотку из бутылок. Журналист обратился к съёмочной группе, спрашивая, работают ли видеокамеры, ведётся ли запись. Марков предположил, что кому-то придёт в голову обвинить его и телеканал, что Протасевичу "подмешали что-нибудь, опоили".
"Да нет, вы что! Мне же ещё в КГБ сыворотку правды колют", - пошутил задержанный.
В основной части интервью, которое транслировалось белорусским государственным каналом ОНТ, Роман Протасевич не стал отрицать того, в чём его обвиняют, а именно - организации протестов в Белоруссии. Он заявил, что Nexta получала финансирование от некоего олигарха с Урала. Мужчина также упомянул об источнике финансирования штаба Светланы Тихановской, которая считается лидером белорусской оппозиции. По словам Протасевича, деньги дают литовские бизнесмены. Отец задержанного в слова своего сына не поверил.
Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он сёл в самолёт компании Ryanair, направляясь из Афин в Вильнюс, но до места назначения не долетел. Белорусские спецслужбы получили информацию о взрывном устройстве на борту авиалайнера. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске. Информация о бомбе не подтвердилась. Протасевичу было выдвинуто обвинение в организации массовых беспорядков.

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