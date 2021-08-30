Протасевич рассказал о попавшей в ловушку оппозиции после выборов

Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com

Создатели Nexta опубликовали ряд фейков о событиях лета 2020 года, включая историю с российскими вагнеровцами

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в интервью украинскому изданию "Страна.ua" рассказал правду о вбросе в СМИ о якобы низкой поддержке президента Республики Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году.

Журналистка заметила, что знаменитая фраза про 3% голосов, отданных за действующего лидера нации, выглядела заранее спланированной кампанией и провокацией, чтобы заставить людей выйти на улицы. Причем эти данные не были ничем подтверждены. По словам активиста, она появилась спонтанно.

"Медиа публиковали опросы, и в подавляющем большинстве на разных платформах среди проголосовавших была одна и та же оценка. Именно это послужило, так или иначе, ловушкой, в которую попала оппозиционная пресса и телеграм-каналы", – заявил Протасевич.

Он отметил, что подавляющее большинство протестующих находились в Минске, а на периферии обстановка практически не изменилась. Оппозиционные каналы и СМИ судили о поддержке бацьки лишь по ситуации в столице Республики, меж тем это только пятая часть населения страны, подчеркнул Протасевич.

Кроме того, он назвал фейком всю историю с "российским спецназом" в Белоруссии. Он признался, что с самого начала не собирался публиковать этот вброс на своем ресурсе, но его коллега - еще один основатель Nexta Степан Путило настоял на этом.

"Мы очень долго спорили. Потом было опровержение, но оно проскочило так, что этого никто не заметил", – пожаловался оппозиционер.

Напомним, 23 мая этого года Протасевича и его подругу, гражданку РФ Софию Сапегу, задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщений о бомбе. В его отношении возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, включая "Организацию массовых беспорядков". Сейчас молодые люди находятся под домашним арестом.

Ранее в субботу, 28 августа, стало известно, что представители международной организации гражданской авиации (ICAO), ведущие расследование инцидента с посадкой Ryanair, отказались общаться с Протасевичем в ходе своего визита в Белоруссию. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский.

