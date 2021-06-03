Протасевич рассказал о планах NEXTA на майдан в России

Основатель NEXTA Роман Протасевич рассказал о планах Telegram-канала организовать майдан в России.

Об этом он заявил, выступая в программе "Марков. Ничего личного" на белорусском телеканале ОНТ. По словам Протасевича, после Белоруссии NEXTA должна была переключить внимание на Россию.

Он также подтвердил, что польские власти координировали протестное движение в Белоруссии, управляя оппозицией через "Белорусский дом". Так называют центр, который специально был открыт в Варшаве для поддержки белорусских оппозиционеров. Основатель NEXTA подчеркнул, что белорусская повестка лично курируется премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Протасевич также добавил, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко, несмотря на всю критику в его адрес.

Напомним, что в конце мая в Минске экстренно сел самолёт Афины - Вильнюс из-за сообщения о бомбе на борту. Бомбы в лайнере не оказалось, однако власти Белоруссии задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича. Он является основателем и бывшим редактором Telegram-канала NEXTA. Данный канал призывал белорусов к восстанию, координировал незаконные акции протеста из Польши и сливал данные белорусских силовиков.