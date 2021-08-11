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Протасевич обелил неонацистский батальон "Азов" за действия в Донбассе

11 августа 2021, 20:05  •  71 • Политика
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Белорусский оппозиционер назвал себя начинающим военным фотографом, который хотел попасть в зону боевых действий
Белорусский гражданин Роман Протасевич заявил, что оказался в рядах украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещенного в РФ, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) из-за желания побывать на войне в качестве военного фотографа. Об этом сооснователь телеграм-канала Nexta поведал в интервью RT.
По его словам, он искал возможность попасть в зону военных действий в Донбассе, чтобы получить опыт фронтового журналиста. В результате Протасевич почему-то смог договориться только с командованием самого одиозного батальона "Азов", где он очутился в роли фотографа.
Также белорус отверг обвинения со стороны ЛНР об участии в убийствах. Протасевич назвал "бредом" заявления Луганска о том, что он якобы в зоне боев устраивал "сафари на людей".
Кроме того, оппозиционер подчеркнул, что в "Азове" нацистов и ультраправых не более 10% от общего числа бойцов.
"Опять же, я не могу знать всего. Но я ни разу не видел того, чтобы были там какие-то пытки или жестокие обращения. Я даже там и пленных-то ни разу не видел", – сказал белорус.
Напомним, в конце мая после его задержания в аэропорту Минска при экстренной посадке самолета Ryanair, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс, в СМИ и соцсетях стали появляться снимки с Протасевичем в рядах "азовцев". Причем молодой человек был зафиксирован с оружием в руках. Потом он пояснял, что это все было сделано ради позерства, а его присутствие в Донбассе было просто юношеским азартом.
В свою очередь, в июне генпрокуратура ЛНР сообщила, что собрала достаточно доказательств причастности Протасевича к боевым действиям в Донбассе. Подобные заявления Луганска белорус называет пропагандой.

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