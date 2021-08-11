|
Протасевич назвал стоявших за попыткой госпереворота в Минске граждан
11 августа 2021, 18:15 • 122 • Политика
Молодой человек объявил, что ушел от радикальной оппозиции, поскольку она не отвечает интересам общества
За неудавшейся в 2020 г. попыткой госпереворота в Белоруссии стояли оппозиционные журналисты и блогеры, а вовсе не политики. Об этом заявил сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT.
По его словам, данный аккаунт превратился из оппозиционного медиаресурса в финансируемый из-за рубежа, в частности, из Варшавы, политический проект с антигосударственной направленностью. При этом он отметил, что не стоял у истоков создания NEXTA, а присоединился к проекту лишь после того, как на границе был арестован белорусский журналист Владимир Чуденцов при попытке уехать из Белоруссии в Польшу.
Создателем же аккаунта в телеграм-канале является Степан Путило, который там занимался всеми финансовыми и организационными вопросами.
"Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги, и так далее – это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез. То есть, единственное, то что я раньше говорил, я просто видел в строке зачислений на кошельке PayPal – все", – пояснил Протасевич.
Также в интервью он заявил, что не хочет больше участвовать в радикальной оппозиции, т.к. считает, что сегодня белорусское общество требует не этого, устав "от оголтелой пропаганды с хейт-спичем" и обвинений в адрес друг друга.
Ранее на большой пресс-конференции с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко выдал на-гора сенсацию о реальной причине экстренной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс. По его словам, белорусские власти вынужденно пошли на такой шаг, поскольку Польша и Литва "заказали" Протасевича.
Также бацька заявил, что в Донбассе белорус ни в кого не стрелял и никого не убивал, как это писали разные СМИ.
Подпишитесь на нас
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2021, 18:30
|
11 августа 2021, 04:30
|
11 августа 2021, 02:40
|
06 августа 2021, 23:40
|
08 августа 2021, 09:35
|
09 августа 2021, 03:00
|
07 августа 2021, 09:45