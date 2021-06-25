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Протасевич больше не находится в тюрьме - BBC

25 июня 2021, 11:20  •  66 • Политика
Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич больше не в тюрьме, сообщает BBC со ссылкой на отца задержанного.
По данным журналистов, Романа Протасевича перевели из тюрьмы под домашний арест. Его отец заявил о том, что сына ещё не видел.
"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели", - сказал он в интервью, данном ТРК.
Он также добавил, что и девушка сына Софья Сапега, и сам Роман находятся под полным контролем властей.
"Обвинения с них никто не снял", - подчеркнул отец.
Ранее стало известно, что Софью Сапегу также перевели под домашний арест.

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