Протасевич больше не находится в тюрьме - BBC

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич больше не в тюрьме, сообщает BBC со ссылкой на отца задержанного.

По данным журналистов, Романа Протасевича перевели из тюрьмы под домашний арест. Его отец заявил о том, что сына ещё не видел.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели", - сказал он в интервью, данном ТРК.

Он также добавил, что и девушка сына Софья Сапега, и сам Роман находятся под полным контролем властей.

"Обвинения с них никто не снял", - подчеркнул отец.

Ранее стало известно, что Софью Сапегу также перевели под домашний арест.