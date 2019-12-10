Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия справа, слева и везде": Расстановка флагов на саммите "че...
НАТО или НЕНАТО? Союз с Лукашенко (Николай Стариков)
"Списки противников не составляем": Глава НАТО передумал считать враго...
Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москв...
Главная / Политика

Просят надбавки: молодежи Крайнего Севера планируют повысить зарплату

10 декабря 2019, 05:39  •  33 • Политика
Россияне в возрасте до 30 лет смогут получать процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с первого же дня работы. Вопрос о принятии такого нормативного акта сейчас прорабатывают власти Карелии, рассказали «Известиям» в комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Предполагается, что добавочная сумма будет зависеть от места работы и может составлять от 50 до 80% от оклада, отметили в Союзе организаций профсоюзов Карелии. Инициатива направлена на привлечение и закрепление молодых кадров на этих территориях. Пока же, судя по предлагаемым вакансиям, средняя зарплата в Карелии — 35 тыс. рублей.

Местные доплаты

О том, что в Карелии обсуждаются новые преференции для работающей молодежи, «Известиям» сообщил сенатор от региона Игорь Зубарев.
— В настоящее время в качестве стимулов для привлечения и закрепления молодых кадров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях прорабатывается вопрос о принятии нормативного акта, устанавливающего право работников в возрасте до 30 лет на получение процентной надбавки за стаж работы на этих территориях в полном размере с первого дня работы, — заявил политик.
Сейчас в России уже действует программа поддержки работающих северян. Добавленная сумма к зарплате складывается из двух факторов: районного коэффициента и процентной надбавки. Право на районный коэффициент работник получает с первого дня работы. В Карелии он составляет от 15% до 40% и зависит от географического положения населенного пункта.
Северная (процентная) надбавка зависит от стажа работы в регионе и может достигать 100%. В Карелии сотрудник до 30 лет без трудового стажа не получает надбавку в течение первых шести месяцев или года — в зависимости от места работы. Затем поэтапно начисляются дополнительные 10%, до тех пор, пока размер доплаты не достигнет 50% или 80% от оклада.
По данным управления труда и занятости республики, на 2020 год Карелии не хватает около 6 тыс. работников. Кроме того, в субъекте наблюдается территориальный дисбаланс: рабочие места сосредоточены в основном в столице — Петрозаводске, в районах их недостаточно, а в лесных поселках просто нет.
— Недостаток рабочих мест в районах отрицательно влияет на миграционные настроения молодежи. Молодые люди покидают поселки, что приводит к запустению сельской местности, — отметил сенатор.
В пресс-службе главы региона «Известиям» сообщили, что 18 декабря состоится заседание республиканской трехсторонней комиссии. В нее входят представители региональной власти, профсоюзов и работодателей.
— На этом заседании рассмотрят вопрос разработки нормативного акта, который даст возможность гражданам в возрасте до 30 лет получать процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы. Планируется найти комплексное решение для обеспечения гарантий для молодежи Карелии, — сообщил начальник управления пресс-службы главы Республики Карелия Иван Степанов.

За работу, а не за выслугу

Необходимость изменений, касающихся надбавок для молодежи, появилась уже давно, заявил «Известиям» председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков. В особенно сложной ситуации находятся юные медработники и учителя, у которых нет времени подрабатывать, отметил он.
— Это дискриминация по отношению к молодежи. Представим, что на завод устраиваются два токаря абсолютно одинаковой квалификации. Они изготавливают одни и те же гайки. Однако один из них получает на 30% меньше, потому что не заработал на северную надбавку. Такая система, мягко говоря, несправедлива, — заявил он.
Молодые специалисты должны получать северную надбавку в 50-80% уже с первого дня работы, считают в профсоюзном объединении. На трехсторонней комиссии союз планирует потребовать от властей четко обозначить сроки принятия проекта.
— Каждый месяц задержки означает, что какой-то парень или девушка недополучает зарплату, — напомнил Илья Косенков.
В Минтруде отказались оценивать инициативу по надбавкам для молодежи на Крайнем Севере. Однако глава Союза организаций профсоюзов уточнил, что для реализации инициативы не потребуется выделения дополнительных средств — зарплаты с дополнительными выплатами уже заложены в бюджете.
Процентные надбавки к зарплате выплачиваются работникам на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Их сумма зависит от местности и может составлять от 30 до 100%. Дополнительные выплаты обусловлены суровыми климатическими и природными условиями, серьезно влияющими на организм человека.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о готовящейся отмене надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны. Он также напомнил, что подобная дифференциация в оплате труда оправданна и традиционна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
09 декабря 2019, 16:39
В Совфеде ответили на слова Столтенберга об отношении НАТО к России
09 декабря 2019, 14:39
Источник в МИД РФ: Россия готова рассмотреть предложения США по ядерному разоружению
10 декабря 2019, 02:24
Зеленский замешкался перед креслом Путина: Саммит "нормандской четвёрки" начался без протокольных заявлений
10 декабря 2019, 05:39
Тариф с ноготок: детям предложили дать льготы на оплату вывоза мусора
10 декабря 2019, 03:39
Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы
10 декабря 2019, 02:24
Елисейский дворец объявил о завершении "нормандского саммита": Путин и Зеленский начали личную встречу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
03 декабря 2019, 17:39
Желавший развала России "рассекретил" заявление "нормандской четвёрки", а Зеленский готовится к большой торговле
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.