Просветительская деятельность, маркировка мороженого и запрет на экспорт гречки: что изменится в жизни россиян в июне

В июне в России вступит в силу закон о просветительской деятельности, который будет регулировать эту сферу и исключит возможность её использования для разжигания розни и побуждения к совершению преступлений. Кроме того, в начале лета начнёт работать механизм плавающей пошлины на зерновые культуры и временный запрет на экспорт гречки. Также в июне вводится обязательная маркировка мороженого и сыров. Об этих и других изменениях — в материале RT.

Просветительская деятельность

С 1 июня вступят в силу изменения в закон «Об образовании», закрепляющие понятие просветительской деятельности в российском законодательстве.

Закон определяет, кто может заниматься просветительской деятельностью, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции.

Как пояснили авторы документа, отсутствие правового регулирования создавало предпосылки для бесконтрольного проведения в России под видом просветительской деятельности пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя.

Маркировка сыров и мороженого

С 1 июня в России вводится обязательная маркировка сыров и мороженого — на упаковку будет наносится код, содержащий данные о наименовании товара, дате, времени и месте производства, а также производителе. В рамках поэтапного введения маркировки с 1 сентября также вступит в силу аналогичный порядок для молочной продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря — для продукции с меньшим сроком годности.

При этом фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года.

Временный запрет на вывоз гречки

На период с 5 июня по 31 августа в России вводится временный запрет на вывоз из страны гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна. Эти виды продукции внесены в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации.

Также на russian.rt.com «Внести в перечень товаров, являющихся существенно важными»: в России утверждён временный запрет на экспорт гречки

Зерновой демпфер

2 июня в России заработает механизм плавающей экспортной пошлины и субсидий для российских производителей зерна.

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься в том случае, если цены на бирже будут выше $200 за тонну. Её размер составит 70% от разницы между $200 и базовой стоимости по контракту. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну.

Вырученные в виде пошлин средства направят в качестве субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

Корпоративные сим-карты

С 1 июня вступят в силу ряд положений закона «О связи». В частности, юридическим лицам и ИП нельзя будет предоставлять своим работникам и другим физлицам услуги корпоративной мобильной связи без внесения сведений о таких абонентах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Следить за фиксацией данных будут сами операторы связи. Если будут выявлены расхождения с предоставленными данными, то номер не подключат, а корпоративный абонент получит соответствующее уведомление. Если он не будет реагировать, то номер исключат из договора.

Для заключённых до июня договоров предусмотрен переходный период до 30 ноября 2021 года, за который ИП и юрлица должны будут внести необходимые данные в ЕСИА.

Защита важной инфраструктуры

С 6 июня вступит в силу закон, посвящённый регулированию безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Речь идёт о системах, нарушение работоспособности которых может привести к выходу из строя объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи, к прекращению или нарушению оказания государственных услуг, нанесению ущерба жизни и здоровью людей.

Штраф за нарушение требований к системам безопасности значимых объектов информационной инфраструктуры и обеспечению их работы составит 10—50 тыс. рублей для должностных лиц и 50—100 тыс. рублей для юридических лиц.

Медосмотр призывников

В июне также вступит в силу закон об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих основания для отсрочки или освобождения от срочной службы, не связанные с состоянием здоровья.

Предполагается, что новые правила должны уменьшить количество медосмотров и повысить качество проверки призывников, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от службы.

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Контроль за оплатой штрафов иностранными перевозчиками

С июня ужесточится контроль за иностранными транспортными средствами, пересекающими границу РФ. Если выяснится, что за ТС числятся неоплаченные штрафы за административные нарушения, совершённые на территории России, у водителя будет три часа на то, чтобы их погасить. В противном случае транспортное средство не сможет пересечь границу.

Закон о пчеловодстве

С 29 июня в России вступает в силу закон, направленный на установление правовых основ развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, на сохранение пчёл и на поддержку отрасли государством.

Благодаря этому документу в законодательстве будут прописаны термины «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья».

Наряду с этим в законе указаны задачи развития пчеловодства и полномочия органов государственной власти в этой сфере.