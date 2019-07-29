Простым грузинам русские не враги: Десятки тысяч людей вышли на митинг в Батуми

Автор:

Курганов Дмитрий

Под знойным солнцем

В воскресенье, 28 июля, в курортной столице Грузии Батуми состоялся масштабный митинг за нормализацию отношений с Россией, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Для участия в ней люди приезжали из разных уголков страны, даже из Тбилиси.

Местом проведения митинга была выбрана центральная площадь Батуми, которая по приблизительным подсчётам вмещает около 30 тысяч человек. Несмотря на жару, люди полностью заполнили её. Чтобы спастись от палящего солнца, заранее начавшие сходиться на площадь участники акции использовали головные уборы и даже зонты. Многие несли с собой не только национальную атрибутику, но и флаги ЕС, поскольку «Альянс патриотов Грузии» выступает за сотрудничество с Евросоюзом.

Борьба мирным путём

Обратившийся к собравшимся со вступительной речью один из лидеров партии Давид Тархан-Моурави отметил, что ни одна политическая сила в Грузии не может собрать в одном месте столько сторонников. По его словам, только за прошедшие полтора месяца были организованы шесть масштабных мероприятий. Он отметил, что своей целостности Грузия должна добиваться мирным путём.

Хотим мира – для этого нужно трудиться и бороться,

- сказал Тархан-Моурави

Вышедшая после него к микрофону депутат грузинского парламента Ада Маршания заявила, что для решения острых политических проблем необходимо начать диалог как с Москвой, так и с Абхазией и Южной Осетией. Она отметила, что эти разговоры будут «тяжелейшими», но без них невозможно обойтись.

Кто как не мы должны сделать это?

– обратилась она к участникам митинга.

Фото: www.globallookpress.com

Антироссийское безумие

Взяла слово и вице-спикер парламента Ирма Инашвили, также член «Альянса патриотов Грузии». Она выступила с критикой наиболее прозападной части оппозиции, представители которой каждое заявление, сделанное для укрепления позиций страны по различным вопросам и отстаивания интересов республики, воспринимается в штыки и выставляется пророссийским. Неважно, защищает ли человек грузинские земли или выступает против гей-пропаганды – его объявляют российским агентом. «Представьте, насколько далеко идет это безумие, что эти бессовестные люди говорят?» – сказала политик.

В финальной части митинга выступили ещё несколько человек, в основном жители Аджарии. Спикеры критиковали как годы правления Михаила Саакашвили и его партии, так и ныне правящую партию «Грузинская мечта - Демократическое движение», вменяя ей в вину ухудшающееся благосостояние граждан. Помимо призывов отказаться от воинственной риторики в отношении России, звучали требования вернуть российско-грузинские отношения на докризисный уровень и отказаться от участия Грузии в военных блоках. Свои коррективы в продолжительность акции погода всё-таки внесла. Чтобы избежать проблем со здоровьем митингующих из-за палящего солнца, организаторы митинга приняли решение его завершить, анонсировав очередные выступления на сентябрь.

«Глубоко дружественная страна»

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Безусловно, заполненная до отказа людьми площадь Эра в Батуми стала подтверждениям того, что простым грузинам русофобская риторика настроенных против Москвы политиков совершенно чужда. Десятки тысяч человек наглядно это показали, выйдя в центр города в жаркую погоду. Здесь антироссийские бесноватые выходки никому не нужны, тем более что для туристического города от них один только вред.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов согласен с тем, что происходящее в последнее время обострение между Россией и Грузией является чем-то неправильным. По мнению сенатора, по своей природе грузины выступают за нормальные отношения с нашим государством. «Я недавно был в Грузии, у меня ощущение, что это глубоко дружественная нам страна», — сказал Морозов, добавив, что ситуация с Абхазией и Южной Осетий остаётся для Грузии «больной темой», и обсуждать её без их представителей неправильно.

Абхазию хотят «поработить»

Оценил прозвучавшие в Батуми призывы к диалогу и вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян. В интервью «РИА Новости» он заявил, что такой диалог с Тбилиси станет возможным только при условии прекращения воинственной риторики Грузии в отношении Абхазии. Также по его словам, обязательно наличия желания не на словах, а на деле менять взаимоотношения.

Галустян отметил, что вся послевоенная история Абхазии показывает, что какая бы политическая сила не приходила к власти в Грузии, её главной целью становится «порабощение» абхазского народа. По словам политика, те «примирительные заявления», которые иногда доносятся из Грузии, на самом деле «ничего не стоят», поскольку там отказываются подписывать в рамках Женевских дискуссий соглашение о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Фото: www.globallookpress.com

Грузия должна сделать первый шаг

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что отношения между народами двух стран и между противоборствующими политиками необходимо разделять. По словам собеседника НСН, за прошедшее с начала обострения время он не встретил ни одного русофобского проявления среди простых грузин. Мамрадзе отметил, что российские туристы наоборот отмечали в соцсетях радушие и гостеприимный приём, который им оказали в Грузии.

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что наблюдаемый всплеск антироссийских настроений лежит на руководстве республики. Как и многие другие политики, она уверена, что все проблемы нужно решать через диалог, но для этого в Грузии должны произойти политические перемены. «Первый шаг – за Грузией», – сказала бывший спикер грузинского парламента.

В похожем ключе ранее высказывался министр иностранных дел России Сергей Лавров, который назвал причиной кризиса в российско-грузинских отношениях «узкокорыстными, конъюнктурными целями политиков». Глава внешнеполитического ведомства уверен в том, что грузинский народ не считает жителей России своими, а в скором времени между двумя странами снова установятся «добрососедские отношения».

Прочь американские оковы

О том, что США влияют на власти страны, говорят многие политики и эксперты. И это продолжается на протяжении многих лет. Вашингтону в принципе не нравится, когда Россия с кем-то дружит, поскольку это делает её чуточку, но сильнее. Поэтому США выгодно поддерживать максимальную напряжённость в отношениях Москвы и Тбилиси. Простым же грузинам и русским вражда действительно совершенно ни к чему.