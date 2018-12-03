«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание своих подписчиков в Twitter, что несмотря на все манипуляции западных политиков и сообщений СМИ об «ужасной России», персонал отеля в Буэнос-Айресе, где Владимир Путин остановился на время саммита G20, все равно проводил того аплодисментами. «...простых людей не обманешь», - пишет она.

Отметим, что речь идет об отеле Alvear Palace, где вместе с Путиным остановились и другие члены российской делегации, принимавшие участие в саммите. Прежде чем покинуть гостиницу, президент России сфотографировался с ее персоналом. После этого он направился к выходу - именно тогда и раздались аплодисменты.

Напомним, накануне саммита - 25 ноября - в районе Керченского пролива три украинских корабля нарушили российскую государственную границу. В результате и сами суда, и члены их экипажей были задержаны.

Впоследствии президент США Дональд Трамп использовал данный инцидент как повод отменить двухсторонние переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры так называемой «Большой семерки» вместе с представителем ЕС также выпустили совместное коммюнике, в котором призвали Россию освободить украинские корабли, которые они посчитали удерживаемыми без должных оснований.

Сама Украина объявила в связи со всем произошедшим военное положение. После этого президент страны Петр Порошенко затрагивал в своих выступлениях тему гипотетического российского вторжения.

Юлия Витязева, впрочем, считает, что на простых людей в западных странах все эти инсинуации не особо повлияли.

«Персонал отеля в Буэнос-Айресе, где проживал Путин, провожал российского президента аплодисментами. Можно бесконечно долго с высоких трибун заявлять об ужасной России и плохих русских. Но простых людей не обманешь», - отмечает журналист.