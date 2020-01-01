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«Простые вещи»: нарколог — о новогоднем опьянении, похмелье и правильной закуске
01 января 2020, 16:54 • 83 • В России
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.
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— В последнее время звучит много предположений о так называемой безопасной дозе алкоголя. Существует ли она в действительности?
— Мне очень нравится выражение одного английского специалиста, который сказал, что безопасная доза алкоголя равняется нулю. В обоснование всего этого я могу ещё сказать такую фразу, которая немножко уравновесит её: любой яд может быть лекарством, а может быть ядом. Что значит яд? Это алкоголь. «Дозозависимый» яд. Чем выше доза, тем более ядовито его действие.
Хотя однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Если говорить, например, о вине как о натуральном продукте, то оно может быть полезно в небольших дозах. В вине есть небольшое количество алкоголя, но основное там — витамины, биологически активные вещества, которые дают пользу человеку.
Понятно, что человечество, придумав алкоголь, сделало это не просто так. Сначала это было в священных служениях, ещё таким способом консервировали виноградный сок. И пили мало, и очень много было табу на употребление алкоголя. А после того как стали гнать спирт из виноматериала, все беды и начались, потому что дозы стали расти. Человечество стало спиваться. Мы пока ещё с этим не справляемся. Не выигрываем.
— Многие после обильных возлияний накануне с утра пробуют улучшить своё состояние с помощью алкоголя. Это правильное решение?
И ещё нужно понимать, что то, что большинство называют похмельем, — это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя. Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм.
— Какими способами лучше привести организм в порядок после употребления большого количества алкоголя?
— Есть очень простые вещи. Например, кефир. Это переработанное молоко, в этом напитке содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины «на себя».
Также хорошо подойдут крепкие бульоны, например хаш. Ещё одно прекрасное средство от похмелья (точнее, от остаточной интоксикации, потому что, ещё раз подчеркну, похмелье бывает только у больных алкоголизмом) — капустный рассол.
И ещё хорошо подойдут любые препараты, которые содержат янтарную кислоту. Это вещество, особенно вместе с аскорбиновой кислотой, ускоряет переработку алкоголя. Но здесь нужно быть осторожным, поскольку если есть проблемы с желудком или кишечником, то этот препарат противопоказан. Он может усилить раздражение в желудке.
— Вы назвали некоторые продукты, которые помогут улучшить состояние. А чем правильно закусывать алкоголь?
— Если мы говорим о новогодней ночи и вообще о ночных вечеринках, то должны понимать, что после восьми или десяти часов вечера организм засыпает. И усилий у него недостаточно для того, чтобы переработать много еды и много питья. Поэтому именно после новогодней ночи или вообще ночных каких-то праздников возникают наиболее тяжёлые интоксикационные состояния.
— А что можно посоветовать тем, кто в течение года практически не употреблял алкоголь, а во время праздников решается злоупотребить этими напитками? Например, на корпоративе.
— Ужасная ситуация. Корпоративы — это ещё большее зло в алкогольном отношении, чем новогодняя ночь.
Люди теряют контроль над собой и над выпитым, при этом далеко не всегда на этих корпоративах и других вечеринках бывает правильная и хорошая закуска, что тоже ухудшает ситуацию. Поэтому надо очень аккуратно к этому относиться. Очень внимательно. И помнить всегда, что алкоголь — это яд.
— А можно ли уйти в запой после долгих выходных и ежедневных вечеринок с алкоголем?
— Есть мнение, что кому-то больше подходит тот или иной алкогольный напиток. Существует ли такая «предрасположенность» организма?
— Я думаю, это во многом миф. Да, есть люди, у которых есть аллергия на вино, особенно тяжёлые вина, красные вина, выдержанные вина. И тут могут действительно возникнуть проблемы с непереносимостью, и тогда... ну что тогда, есть коктейли, допустим водочные. Водка всё-таки более или менее чистый продукт, чистый спирт, так скажем. И если его разбавить до градуса вина, допустим, тем же томатным соком, то, наверное, будет меньше вреда. Хотя всё очень условно.
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