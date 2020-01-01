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«Простые вещи»: нарколог — о новогоднем опьянении, похмелье и правильной закуске

01 января 2020, 16:54  •  83 • В России
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.
 
globallookpress.com © imagebroker
 

— В последнее время звучит много предположений о так называемой безопасной дозе алкоголя. Существует ли она в действительности?

— Мне очень нравится выражение одного английского специалиста, который сказал, что безопасная доза алкоголя равняется нулю. В обоснование всего этого я могу ещё сказать такую фразу, которая немножко уравновесит её: любой яд может быть лекарством, а может быть ядом. Что значит яд? Это алкоголь. «Дозозависимый» яд. Чем выше доза, тем более ядовито его действие.

Хотя однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Если говорить, например, о вине как о натуральном продукте, то оно может быть полезно в небольших дозах. В вине есть небольшое количество алкоголя, но основное там — витамины, биологически активные вещества, которые дают пользу человеку.

Понятно, что человечество, придумав алкоголь, сделало это не просто так. Сначала это было в священных служениях, ещё таким способом консервировали виноградный сок. И пили мало, и очень много было табу на употребление алкоголя. А после того как стали гнать спирт из виноматериала, все беды и начались, потому что дозы стали расти. Человечество стало спиваться. Мы пока ещё с этим не справляемся. Не выигрываем.

 — Многие после обильных возлияний накануне с утра пробуют улучшить своё состояние с помощью алкоголя. Это правильное решение?

— Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трёх дней до трёх недель.

И ещё нужно понимать, что то, что большинство называют похмельем, — это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя. Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм.

— Какими способами лучше привести организм в порядок после употребления большого количества алкоголя?

— Есть очень простые вещи. Например, кефир. Это переработанное молоко, в этом напитке содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины «на себя».

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Также хорошо подойдут крепкие бульоны, например хаш. Ещё одно прекрасное средство от похмелья (точнее, от остаточной интоксикации, потому что, ещё раз подчеркну, похмелье бывает только у больных алкоголизмом) — капустный рассол.

И ещё хорошо подойдут любые препараты, которые содержат янтарную кислоту. Это вещество, особенно вместе с аскорбиновой кислотой, ускоряет переработку алкоголя. Но здесь нужно быть осторожным, поскольку если есть проблемы с желудком или кишечником, то этот препарат противопоказан. Он может усилить раздражение в желудке.

— Вы назвали некоторые продукты, которые помогут улучшить состояние. А чем правильно закусывать алкоголь?  

— Если мы говорим о новогодней ночи и вообще о ночных вечеринках, то должны понимать, что после восьми или десяти часов вечера ­­­организм засыпает. И усилий у него недостаточно для того, чтобы переработать много еды и много питья. Поэтому именно после новогодней ночи или вообще ночных каких-то праздников возникают наиболее тяжёлые интоксикационные состояния.

Вино должно быть лёгким, закуски должны быть лёгкими. Лучше, наверное, рыбный стол как наиболее щадящий. Или овощные закуски. А вот оливье лучше съесть утром. Или днём следующего дня.

— А что можно посоветовать тем, кто в течение года практически не употреблял алкоголь, а во время праздников решается злоупотребить этими напитками? Например, на корпоративе.

— Ужасная ситуация. Корпоративы — это ещё большее зло в алкогольном отношении, чем новогодняя ночь.

Люди теряют контроль над собой и над выпитым, при этом далеко не всегда на этих корпоративах и других вечеринках бывает правильная и хорошая закуска, что тоже ухудшает ситуацию. Поэтому надо очень аккуратно к этому относиться. Очень внимательно. И помнить всегда, что алкоголь — это яд.

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— А можно ли уйти в запой после долгих выходных и ежедневных вечеринок с алкоголем?

— Вероятность уйти в запой после праздников, если ежедневно пить, очень высокая. Особенно для тех людей, у которых есть проблемы ­­­с алкоголем или которые на грани алкоголизма. В таком случае заболевание как раз и может развиться, поэтому к этому тоже надо относиться очень осторожно.

— Есть мнение, что кому-то больше подходит тот или иной алкогольный напиток. Существует ли такая «предрасположенность» организма? 

— Я думаю, это во многом миф. Да, есть люди, у которых есть аллергия на вино, особенно тяжёлые вина, красные вина, выдержанные вина. И тут могут действительно возникнуть проблемы с непереносимостью, и тогда... ну что тогда, есть коктейли, допустим водочные. Водка всё-таки более или менее чистый продукт, чистый спирт, так скажем. И если его разбавить до градуса вина, допустим, тем же томатным соком, то, наверное, будет меньше вреда. Хотя всё очень условно.

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