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Простые сирийцы опять умылись кровью: Как США подставили всех авиаударом в Идлибе
01 сентября 2019, 20:39 • 127 • В мире
Население истерзанной Сирии устало от многолетней войны. С трудом России и Турции удалось договориться о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила ведение огня в этой зоне. Однако США нанесли там мощный авиационный удар, который привёл к многочисленным жертвам и разрушениям – простые сирийцы снова умылись кровью.
О прекращении огня в районе были уведомлены все стороны конфликта, отмечается в сообщении Центра по примирению враждующих сторон. На этом фоне правительственные войска Сирии обеспечили выполнение взятых обязательств в течение суток. Полёты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии были полностью прекращены.
Однако в очередной раз в ситуацию вмешались США. Американские ВВС нанесли авиаудар, который якобы уничтожил "пункт управления группировки "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии". Поводом для удара американской стороной называется угроза, исходившая от боевиков для безопасности граждан США.
Как заявили в Минобороны России своими действиями американская стороны поставила под угрозу режим прекращения огня, действующий в этой зоне с 31 августа. При этом о готовящейся атаке не были предупреждены ни Москва, ни Анкара, тем самым нарушены существующие договоренности.
В Госдуме России отметили, что таким образом Вашингтон пытается "напомнить о своем участии" в решении сирийского конфликта.
Судя по всему, американцам все равно, где и кого бомбить, а уж на "принуждение к миру", которое предпринимает Россия, США вообще не обращают внимание.
В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что атака ВВС США вызвала ответные обстрелы со стороны формирований исламистов. При этом сирийская армия продолжает придерживаться взятых на себя обязательств и сохраняет мораторий на боевые действия.
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