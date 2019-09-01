Простые сирийцы опять умылись кровью: Как США подставили всех авиаударом в Идлибе

О прекращении огня в районе были уведомлены все стороны конфликта, отмечается в сообщении Центра по примирению враждующих сторон. На этом фоне правительственные войска Сирии обеспечили выполнение взятых обязательств в течение суток. Полёты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии были полностью прекращены.

Однако в очередной раз в ситуацию вмешались США. Американские ВВС нанесли авиаудар, который якобы уничтожил "пункт управления группировки "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии". Поводом для удара американской стороной называется угроза, исходившая от боевиков для безопасности граждан США.

Как заявили в Минобороны России своими действиями американская стороны поставила под угрозу режим прекращения огня, действующий в этой зоне с 31 августа. При этом о готовящейся атаке не были предупреждены ни Москва, ни Анкара, тем самым нарушены существующие договоренности.

"Своими действиями Соединённые Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его", — пояснили в ведомстве

В Госдуме России отметили, что таким образом Вашингтон пытается "напомнить о своем участии" в решении сирийского конфликта.

"Россия прикладывала и продолжает прикладывать много усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии и искоренить действия террористических организаций, а США продолжают делить террористов на хороших и плохих. Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке", - заявил в беседе с RT член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

Судя по всему, американцам все равно, где и кого бомбить, а уж на "принуждение к миру", которое предпринимает Россия, США вообще не обращают внимание.

В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что атака ВВС США вызвала ответные обстрелы со стороны формирований исламистов. При этом сирийская армия продолжает придерживаться взятых на себя обязательств и сохраняет мораторий на боевые действия.