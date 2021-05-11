Простые американцы взбунтовались против планов Госдепа: "Да перестаньте"

Простые американцы отказываются верить очередным заявлениям Госдепа о том, что США получат новые ледоколы, после чего усилят своё влияние в Арктике. "Да перестаньте, - пишут комментаторы. - Мы уже проиграли". И объясняют почему.

Читатели сайта телеканала Fox News высмеяли попытки американских политиков убедить власти в скорой победе США в Арктике. В статье, опубликованной на сайте канала, представитель Госдепартамента США, основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм заявил, что Пекин наращивает своё присутствие в Арктике, а потому Америке нужно скорее строить свои ледоколы. Они, уверен эксперт, позволят Штатам конкурировать у Северного полюса с другими государствами, в том числе с Россией.

Эту идею американцы нашли изначально провальной. Они сомневаются в том, что Вашингтон сможет что-то противопоставить Москве и Пекину. В комментариях к материалу они указали на то, что только на согласование проекта ледокола у Белого дома уходит два года.

Кроме того, на строительство только одного суда потребуется не меньше 1 млрд долларов, а из них, пишет один из комментаторов, как минимум 100 млн пойдут на строительство тренировочного центра "по вопросам разнообразия". Он займётся по традиции вопросами изменения климата, расизма на Северном полюсе и проблемами трансгендеров.

"Да перестаньте вы! Мы уже проиграли", - выразил общее мнение третий комментатор. Он заявил, что у народов Китая и России есть "воля и решимость сделать то, что необходимо сделать", в то время как в Соединённых Штатах больше половины жителей вообще не задумываются о том, что происходит за пределами их страны.