Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
США нанесли "удар в спину" Украине
Главная / Политика

Простые американцы взбунтовались против планов Госдепа: "Да перестаньте"

11 мая 2021, 12:20  •  410 • Политика
Простые американцы отказываются верить очередным заявлениям Госдепа о том, что США получат новые ледоколы, после чего усилят своё влияние в Арктике. "Да перестаньте, - пишут комментаторы. - Мы уже проиграли". И объясняют почему.
Читатели сайта телеканала Fox News высмеяли попытки американских политиков убедить власти в скорой победе США в Арктике. В статье, опубликованной на сайте канала, представитель Госдепартамента США, основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм заявил, что Пекин наращивает своё присутствие в Арктике, а потому Америке нужно скорее строить свои ледоколы. Они, уверен эксперт, позволят Штатам конкурировать у Северного полюса с другими государствами, в том числе с Россией.
Эту идею американцы нашли изначально провальной. Они сомневаются в том, что Вашингтон сможет что-то противопоставить Москве и Пекину. В комментариях к материалу они указали на то, что только на согласование проекта ледокола у Белого дома уходит два года.
Кроме того, на строительство только одного суда потребуется не меньше 1 млрд долларов, а из них, пишет один из комментаторов, как минимум 100 млн пойдут на строительство тренировочного центра "по вопросам разнообразия". Он займётся по традиции вопросами изменения климата, расизма на Северном полюсе и проблемами трансгендеров.
"Да перестаньте вы! Мы уже проиграли", - выразил общее мнение третий комментатор. Он заявил, что у народов Китая и России есть "воля и решимость сделать то, что необходимо сделать", в то время как в Соединённых Штатах больше половины жителей вообще не задумываются о том, что происходит за пределами их страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



410
Источник
Похожие новости
11 мая 2021, 03:10
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
11 мая 2021, 10:30
Белый дом потребовал от Зеленского высокую плату за свою поддержку
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
11 мая 2021, 08:40
Кричащие о русской угрозе США умолчали о биооружии: В Совбезе заявили прямо
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 15:15
По русским миротворцам в Карабахе предложили ударить "Градом" на 9 мая
06 мая 2021, 11:15
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.