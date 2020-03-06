Простуженных итальянцев отговаривают от "приключений" в России: Исключений только два

Соответствующее обращение появилось на сайте итальянской дипмиссии в Москве: гражданам Италии, у которых явно выражены признаки простуды или гриппа, лучше воздержаться от поездок в Москву, если только в этом нет острой необходимости, пишет Nation News.

"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в России", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы России.

Работодателям поручили проверить всех сотрудников, а чиновникам решить вопрос с размещением заболевших новым вирусом.

Между тем в России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все они "завезены из Италии". К настоящему моменту заболевшие госпитализированы и помещены в инфекционные боксы.