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Простуженных итальянцев отговаривают от "приключений" в России: Исключений только два
06 марта 2020, 22:35 • 77 • В мире
Посольство Италии в России обратилось к простуженным соотечественникам, планирующим приехать в Москву, с предложением "проанализировать" необходимость такой поездки и отказаться от "приключений" в России на фоне мер профилактической борьбы с коронавирусом. Исключения есть, но всего два.
Соответствующее обращение появилось на сайте итальянской дипмиссии в Москве: гражданам Италии, у которых явно выражены признаки простуды или гриппа, лучше воздержаться от поездок в Москву, если только в этом нет острой необходимости, пишет Nation News.
"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в России", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы России.
Работодателям поручили проверить всех сотрудников, а чиновникам решить вопрос с размещением заболевших новым вирусом.
Между тем в России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все они "завезены из Италии". К настоящему моменту заболевшие госпитализированы и помещены в инфекционные боксы.
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