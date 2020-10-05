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Простуду выдаёт за COVID-19? Генерал ФСБ выдал версию внезапного заражения Трампа

05 октября 2020, 21:50  •  63 • В мире
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отметил, что в условиях предвыборного накала в США может возникнуть несколько иная версия заражения Дональда Трампа. "В условиях предвыборной кампании он может даже простуду объявить коронавирусом", - допускает он.
В США объявили, что заражённый коронавирусом президент Дональд Трамп остаётся утомлённым, но в хорошем настроении. По словам лечащего врача американского лидера Шона Конли, Трампу сделали инъекцию коктейля антител от фирмы Regeneron. Кроме того, уточнил врач, американский лидер принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
Ранее стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом.
Однако эту историю под иным углом рассмотрел собеседник Царьграда, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он допустил, что вся эта шумиха в предвыборной период в США может быть неспроста.
"В условиях предвыборной кампании он может даже простуду объявить коронавирусом. С одной стороны, чтобы вызвать сочувствие и внимание к его персоне, с другой стороны, чтобы создать такую конспирологию, что его специально кто-то травит. Это такой хайп, который всегда перед выборами является если не нормой, то во всяком случае вполне очевидным явлением", - обозначил он.
Впрочем, исключать иные версии также нельзя - вирус Трамп мог подцепить где угодно. Однако для полноты картины, как американский лидер мог заразиться, не хватает многих составляющих.
"Первая составляющая - это система обеспечения его бактериологической безопасности, то есть кто вокруг него осуществляет санитарные профилактические меры, в каком объёме эти меры осуществляются. Были ли в его окружении лица, которые прямо или косвенно являются носителями вируса? Каким по продолжительности был контакт и был ли контакт вообще? Поэтому, конечно, мы можем строить любые конспирологические версии, но мы понимаем, что охрана высших должностных лиц предполагает очень жёсткую сферу контроля по самым разным направлениям - от радиоактивной до, наверное, всё-таки бактериологической. Но мы исходим из того, что это мощное, сильное государство, которое в состоянии обеспечить безопасность своего президента. Но я скажу честно, в любой самой точной обороне всегда есть узкое место, куда можно нанести удар. Но с точки зрения умышленного заражения я сомневаюсь", - пояснил Михайлов.

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