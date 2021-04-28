Пространство для компромисса: как продвигаются переговоры по ядерной сделке с Ираном

США в ходе переговорного процесса в Вене рассчитывают прояснить, возможно ли заключить соглашение по иранской ядерной программе в формате договора 2015 года. Об этом завил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, путь к новой сделке будет долгим и пока стороны проделали только малую часть необходимой работы. Переговоры стартовали в начале апреля, Иран и США участвуют в диалоге не напрямую, а через посредников. По мнению экспертов, тормозить прогресс может внутриполитическая ситуация в США — республиканцы будут критиковать возможные уступки со стороны Белого дома.

Вашингтон изучает возможность заключения договорённости по иранской ядерной программе в формате соглашения 2015 года. Об этом в преддверии нового раунда переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, «вне зависимости от тех или иных внутриполитических факторов и особенностей геополитической динамики» итогом работы шесть лет назад стало подписание соглашения между Тегераном и группой государств «5+1» (США, Россией, Китаем, Британией, Францией и Германией).

«Ранее у нас получалось договариваться с Ираном в контексте группы «5+1», и сейчас мы исходим именно из этого контекста. На данный момент мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы выяснить (посредством непрямых переговоров в Вене), сможем ли мы снова сработать таким образом», — заявил Прайс во время брифинга.

Он напомнил, что стороны уже завершили два раунда непрямых переговоров.

«На этой неделе спецпосланник Малли (спецпосланник США по Ирану Роберт Малли. — RT) со своей командой вернётся в Вену и примет участие в третьем раунде», — добавил Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс

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Отвечая на вопрос журналиста, представитель Госдепа отметил, что в ходе переговоров предстоит пройти долгий путь.

«По крайней мере мы ожидаем, что этот путь будет долгим. Думаю, сказанное мною на той неделе остаётся верным и сегодня: путь, который нам предстоит пройти, длиннее, чем тот, что мы уже прошли. Посмотрим, что спецпосланнику Малли и его команде удастся выяснить в Вене», — добавил он.

Очередная встреча Совместной комиссии по СВПД проходит 27 апреля в столице Австрии. Об этом накануне сообщил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

«Не исключено, что новый раунд продлится дольше, чем предыдущий», — написал российский дипломат в Twitter.

Ранее Вашингтон перечислил примеры санкций, которые американская сторона готова отменить для возвращения в СВПД, а также тех ограничений, которые будут сохранены. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа на спецбрифинге.

Дипломат пояснил, что руководству США приходится «изучать все санкции, чтобы проверить обоснованность их введения».

«Есть ещё третья категория: это случаи непростые — из-за характера самого процесса, но также потому, что администрация Трампа намеренно и подчёркнуто вводила санкции, навешивая ярлыки «терроризма» и прочие, хотя это делалось исключительно с целью сделать возврат к соблюдению СВПД невозможным или затруднительным. Так что это усложнило задачу», — объяснил сотрудник Госдепа.

Он также сообщил, что последовательность шагов Тегерана и Вашингтона для восстановления СВПД пока не обсуждалась.

«Однако можно сказать, что вариант, при котором США вначале сделают всё, а Иран — ничего, неприемлем. Мы ясно дали это понять Ирану», — подчеркнул дипломат.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

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Напомним, что во время первого раунда переговоров по восстановлению ядерной сделки замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к полному соблюдению СВПД, когда удостоверится в том, что США отменили антииранские санкции.

Внутриполитический фактор

Переговоры по возвращению США в СВПД стартовали в начале апреля. Дискуссия ведётся на уровне заседаний комиссии по СВПД. Вашингтон и Тегеран при этом не участвуют в прямом диалоге, контактируя опосредованно — через других участников ядерной сделки.

Как отметил тогда российский постпред Михаил Ульянов, восстановление СВПД потребует времени и никто не знает, сколько именно.

«Предстоит урегулировать множество непростых проблем. Самое главное, что по итогам сегодняшнего заседания совместной комиссии в Вене началась практическая работа в этом направлении», — сообщил дипломат 6 апреля.

Восстановление #СВПД потребует времени. Как много? Никто не знает. Предстоит урегулировать множество непростых проблем. Самое главное в том, что по итогам сегодняшнего заседания Совместной комиссии в Вене началась практическая работа в этом направлении. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 6, 2021

Впоследствии Ульянов заявил, что в вопросе восстановления СВПД «есть все основания для осторожного оптимизма».

Позитивно оценивают ход переговоров и в Тегеране. Как отметил в середине апреля замглавы МИД республики Аббас Аракчи, обсуждение достигло такой стадии, когда стороны могут приступить к работе над совместным документом по ядерной сделке.

По мнению экспертов, действующая администрация США могла бы ускорить и упростить переговоры с властями ИРИ, если бы решилась на отмену ряда мер, принятых при Дональде Трампе. К примеру, в 2019 году администрация Трампа внесла в список террористических организаций КСИР (Корпус стражей Исламской революции) — государственную силовую структуру Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани

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Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, нынешняя администрация США, может быть, и хочет отменить часть шагов предшественников, но это навлечёт на неё шквал критики со стороны внутриполитических противников.

«В своё время демократы активно атаковали республиканцев. Сейчас последние будут давать сдачи: будут критиковать Байдена за недостаточную жёсткость при любом удобном случае. И это внутриполитическое противостояние влияет на ход переговоров по СВПД», — считает эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается востоковед Каринэ Геворгян. Она не исключает, что Вашингтон по итогам переговоров отменит часть мер, введённых Трампом.

«Именно это сейчас и обсуждается. Я даже не исключаю, что в Белом доме осудят убийство Касема Сулеймани, хотя это, конечно, крайность», — заявила эксперт в беседе с RT.

«Оптимальное сочетание»

Напомним, в 2015 году Иран и страны «шестёрки» подписали СВПД. Условием сделки стало снятие с Ирана экономических санкций. Со своей стороны, Тегеран обязался приостановить и ограничить целый ряд аспектов своей ядерной программы. В первую очередь ограничения затронули сферу обогащения урана. При этом за иранской стороной осталось право развивать свою мирную ядерную сферу под контролем МАГАТЭ.

«Со всех точек зрения ядерная сделка была оптимальным сочетанием обязательств и преимуществ, которые получали участники. А главным бенефициаром оказалось международное сообщество», — так охарактеризовал этот договор МИД России.

Иран и страны "шестёрки" достигли ядерной сделки. Пленарное заседание в здании ООН в Вене, Австрия, 14 июля 2015 года

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Однако в 2018 году США покинули сделку по инициативе Дональда Трампа, который обвинил Иран в том, что он якобы нарушает условия СВПД, хотя в МАГАТЭ это не подтвердили. Администрация Трампа отстаивала данную версию вопреки свидетельствам МАГАТЭ, которое сообщало, что Иран следует принятым на себя обязательствам.

Хотя остальные страны — участницы СВПД остались в сделке, американское санкционное давление вынудило Тегеран объявить о постепенном отказе от обязательств в рамках СВПД.

Новый президент США Джо Байден взял курс на коррекцию этой политики. В феврале глава Белого дома заявил о необходимости перезапуска диалога с Ираном в формате «5 + 1» по примеру сделки 2015 года.

При этом эксперты сомневаются, что СВПД будет восстановлен в исходных рамках. По мнению Андрея Сидорова, вернуться в точности к параметрам соглашения шестилетней давности стороны не смогут, поскольку за последние годы изменился сам баланс отношений на международной арене.

«Существует целый комплекс проблем, включая внутриполитические процессы в США, рост напряжённости между демократами и республиканцами», — считает эксперт.

«У администрации Байдена сейчас не очень много пространства для поиска компромисса. Так что перезаключение сделки возможно, но путь к этому займёт много времени», — добавил Сидоров.

В свою очередь, Каринэ Геворгян считает, что Вашингтон попытается навязать Тегерану дополнительные условия — помимо тех, которые были закреплены в СВПД.

«Однако вряд ли эти усилия будут успешны. Соглашение 2015 года содержало в себе все необходимые условия и для стабильности региона, и для развития Ирана. Поэтому вряд ли документ будет серьёзно переработан. Сейчас основной вопрос в том, какие санкции отменят по итогам переговоров США, а не в том, следует ли менять основу СВПД», — считает эксперт.

Президент США Джо Байден

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По мнению Геворгян, результаты переговоров могут появиться уже в обозримой перспективе. Эксперт предположила, что в преддверии президентских выборов в Иране американская сторона постарается укрепить позиции сторонников так называемой группы реформаторов за счёт прогресса в переговорах по санкциям.

«Это может косвенно повлиять на общественные настроения в Иране и усилить позиции умеренных политиков в противовес консервативным кругам. В целом американцы сейчас готовы к компромиссам, в отличие от иранской стороны. Иранские политики не могут позволить себе серьёзные уступки, чтобы не потерять авторитет у населения. Однако иранцы очень опытные переговорщики, способные работать на длинной дистанции. Безусловно, на какие-то уступки пойдут в итоге обе стороны», — подытожила эксперт.