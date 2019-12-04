Простой вопрос Соловьёва поставил в тупик лоббистов закона о "семейном насилии"

Лоббисты скандального закона о "семейном насилии" не смогли ответить по существу ни на один конкретный вопрос о документе, который продвигают. На этом их поймал телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

В качестве гостя на ток-шоу присутствовала сторонница закона о "семейном насилии", депутат Московской городской думы и первый заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Именно ей Владимир Соловьёв адресовал свои вопросы.

Он попросил объяснить, кто и как будет определять факты психологического и экономического давления, которые в законопроекте поставлены в один ряд с физическим насилием. Также Соловьёв поинтересовался, каким образом будет подтверждаться факт этого самого давления и какие нужно будет привести доказательства.

"Кто будет верифицировать, есть оно или нет, кто приведёт систему доказательств, в каком суде это будет взвешено?" - засыпал ведущий вопросами лоббистку законопроекта.

Увы, ничего, кроме лозунгов и общих фраз, выудить из сторонницы закона о "семейном насилии" не удалось. Инна Святенко попыталась уравнять понятия психологического давления и морального ущерба, но тут же попалась на незнании элементарной юридической терминологии.

"Если вы считаете, что психологическое насилие - то же самое, что и моральный ущерб, ну-ка, тогда объясните мне разницу между продолжающимся действием, которым является насилие, и конечным результатом, которым является ущерб, поэтому, ну-ка, научитесь разделять понятия окончательной точки и процесса", - потребовал ответов Соловьев.

К сожалению, ответа так и не поступило.