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Простой вопрос Соловьёва поставил в тупик лоббистов закона о "семейном насилии"
04 декабря 2019, 00:09 • 103 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал от лоббистов закона о "семейном насилии" ответить, как будет определяться "психологическое" и "экономическое" давление, чем поставил их в тупик.
Лоббисты скандального закона о "семейном насилии" не смогли ответить по существу ни на один конкретный вопрос о документе, который продвигают. На этом их поймал телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
В качестве гостя на ток-шоу присутствовала сторонница закона о "семейном насилии", депутат Московской городской думы и первый заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Именно ей Владимир Соловьёв адресовал свои вопросы.
Он попросил объяснить, кто и как будет определять факты психологического и экономического давления, которые в законопроекте поставлены в один ряд с физическим насилием. Также Соловьёв поинтересовался, каким образом будет подтверждаться факт этого самого давления и какие нужно будет привести доказательства.
Увы, ничего, кроме лозунгов и общих фраз, выудить из сторонницы закона о "семейном насилии" не удалось. Инна Святенко попыталась уравнять понятия психологического давления и морального ущерба, но тут же попалась на незнании элементарной юридической терминологии.
К сожалению, ответа так и не поступило.
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