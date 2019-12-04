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Простой вопрос Соловьёва поставил в тупик лоббистов закона о "семейном насилии"

04 декабря 2019, 00:09  •  103 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал от лоббистов закона о "семейном насилии" ответить, как будет определяться "психологическое" и "экономическое" давление, чем поставил их в тупик.
Лоббисты скандального закона о "семейном насилии" не смогли ответить по существу ни на один конкретный вопрос о документе, который продвигают. На этом их поймал телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
В качестве гостя на ток-шоу присутствовала сторонница закона о "семейном насилии", депутат Московской городской думы и первый заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Именно ей Владимир Соловьёв адресовал свои вопросы.
Он попросил объяснить, кто и как будет определять факты психологического и экономического давления, которые в законопроекте поставлены в один ряд с физическим насилием. Также Соловьёв поинтересовался, каким образом будет подтверждаться факт этого самого давления и какие нужно будет привести доказательства.
"Кто будет верифицировать, есть оно или нет, кто приведёт систему доказательств, в каком суде это будет взвешено?" - засыпал ведущий вопросами лоббистку законопроекта.
Увы, ничего, кроме лозунгов и общих фраз, выудить из сторонницы закона о "семейном насилии" не удалось. Инна Святенко попыталась уравнять понятия психологического давления и морального ущерба, но тут же попалась на незнании элементарной юридической терминологии.
"Если вы считаете, что психологическое насилие - то же самое, что и моральный ущерб, ну-ка, тогда объясните мне разницу между продолжающимся действием, которым является насилие, и конечным результатом, которым является ущерб, поэтому, ну-ка, научитесь разделять понятия окончательной точки и процесса", - потребовал ответов Соловьев.
К сожалению, ответа так и не поступило.

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