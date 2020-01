Простой победы не будет. Война США с Ираном откладывается? • 48 • Аналитика

Подразделение армии США на Ближнем Востоке. Фото US Army

Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Сохраняется вероятность начала полномасштабного конфликта между США и Ираном. Эти страны имеют коренные разногласия по ряду вопросов и, похоже, не намерены искать выход дипломатическим путем. Тем не менее, Вашингтон и Тегеран не торопятся воевать, поскольку подготовка к конфликту и ведение боевых действий будут связаны с характерными трудностями и рисками.



Соотношение сил

Очевидно, что по общей численности, оснащенности и боевым возможностям вооруженные силы США в разы превосходят армию Ирана. В прямом столкновении «на бумаге» они оказываются явным фаворитом, способным без особых затруднений победить врага. Однако на практике все гораздо сложнее. Быстрой и простой победе США или Ирана мешает ряд объективных факторов.







Армия США имеет преимущества в численности и оснащении, а также в возможностях по базированию. Вашингтон имеет несколько союзников в ближневосточном регионе, готовых предоставить базы для размещения разных родов американских войск. Также к участию в полномасштабной операции обязательно привлекут военно-морские силы в лице авианосных ударных групп.





Войска США в регионе по состоянию на осень 2019 г.

Совместная работа ВВС и ВМС позволит США несколькими ударами выбить основные элементы иранской обороны, после чего начать сухопутное наступление. Подобным образом США смогли разделаться с армией Ирака в 2003 г., и та же стратегия может оказаться полезной в войне с Ираном.



Впрочем, Иран, проигрывая в численности и оснащенности, тоже имеет существенные преимущества. В случае открытого конфликта ему придется воевать на своей территории или в ближайшем зарубежье, что может быть положительным фактором. Кроме того, вооруженные силы Ирана располагают достаточно развитыми ударными системами, способными держать на прицеле объекты всего региона.



Наконец, следует учесть вопросы идеологии. Армия и Корпус стражей Исламской революции отличаются хорошей подготовкой, в т.ч. на идеологическом фронте. Не следует недооценивать высокий боевой дух армии в целом и наличие бойцов с задатками фанатиков. Они тоже могут сыграть важную роль в крупном сухопутном конфликте.





Авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) из состава 5 флота ВМС США, ответственного за работу в Персидском заливе. Фото National Museum of US Navy

Проблемы развертывания

По общей численности армии США превосходят Иран, но далеко не все соединения и подразделения смогут принять участие в боях на Ближнем Востоке. Основная масса частей расквартирована в континентальной части США, прочие – на заморских базах. Определенный контингент и парк техники присутствует на Ближнем Востоке, однако он явно недостаточен для немедленного начала полномасштабных действий против Ирана.



Впрочем, Пентагон уже начал переброску дополнительных сил. В ближайшее время завершится усиление контингента в Саудовской Аравии. В этой стране будет работать ок. 3 тыс. американских военных. Вместе с военнослужащими туда перебрасывают системы ПВО, боевую и вспомогательную авиацию.



Несколько дней назад началась переброска личного состава и техники в Кувейт. В самом начале года в эту страну прибыли первые 700 бойцов. Затем стартовал второй этап перевозок. В общей сложности кувейтский «гарнизон» США имеет численность ок. 4,2 тыс. человек. Основную его часть составляют бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии с соответствующей материальной частью.





Противоракетный комплекс THAAD — основной ответ ближневосточной группировки США на иранскую ракетную угрозу. Фото US MDA

Согласно открытым источникам, на данный момент общая численность войск США на Ближнем Востоке достигает 53-55 тыс. чел. Наибольшие группировки базируются в Катаре и Кувейте – порядка 13 тыс. чел. В Бахрейне, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах служит 7000, 6000 и 5000 чел. Соответственно. В Иордании и Саудовской Аравии – по 3 тысячи. Также войска присутствуют в Турции, Сирии и Омане.



На авиабазах региона имеется несколько эскадрилий тактической боевой авиации. Также возможно использование дальних бомбардировщиков с удаленных аэродромов, в т.ч. в континентальной части США. При необходимости группировка Пентагона в регионе может быть усилена боевыми кораблями – авианосцами, крейсерами и эсминцами с авиационной группой и ракетами для ударов по наземным объектам. Переброска АУГ в Персидский залив займет несколько дней.



Нетрудно заметить, что существующий контингент вооруженных сил США на Ближнем Востоке не позволяет вести полномасштабные боевые действия против какой-либо страны региона. Для начала войсковой операции требуется значительное усиление группировки. Переброска нужного количества войск займет заметное время и потребует соответствующих усилий. Без этого возможны только отдельные операции ограниченного масштаба с такими же результатами.





Парад, посвященный дню иранской армии, 2016 г. Фото Tasnimnews.com

Ракетный фактор

Несколько дней назад Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке. Этим он подтвердил наличие баллистических ракет с достаточными характеристиками, а также показал намерение использовать их в случае вооруженного конфликта. Нельзя не отметить, что при начале полномасштабной войны иранские ракеты могут стать дополнительным фактором, способным существенно повлиять на обстановку. Кроме того, это вооружение может оказаться средством сдерживания.







На вооружении Ирана имеются баллистические ракеты почти всех основных классов, вплоть до изделий средней дальности. Наиболее совершенные БРСД иранского производства имеют дальность до 2-2,5 тыс. км. Также разработаны крылатые ракеты наземного базирования со значительной дальностью полета. Имеется крупный парк оперативно-тактических ракетных комплексов. Все это может быть использовано против врага на всех стратегических направлениях.



Третьи страны

При помощи имеющихся вооружений ракетные войска Ирана могут атаковать различные объекты на территории ряда соседних стран. В их зону ответственности попадают почти все американские базы региона. Кроме того, имеется возможность нанесения удара по Израилю или Саудовской Аравии – давним геополитическим противникам Тегерана.





Оперативно-тактическая ракета "Фатех-313". Фото Militaryedge.org

Фактически Иран имеет возможность нанести массированный ракетный удар по объектам всех вероятных противников и существенно сократить их наступательные возможности. В конфликте придется участвовать не только США, но и их союзникам. Впрочем, возможность свести счеты со всеми геополитическими противниками имеет свои минусы: в этом случае Ирану придется вести войну против настоящей коалиции. Абхазия: южный бикфордов шнур



Важно, что риск массированного удара – атаку меньшими силами продемонстрировали несколько дней назад – может оказаться сдерживающим фактором. Открытое нападение на Иран грозит неприятными последствиями сразу для нескольких стран. И теоретическая способность обезоружить или разгромить иранскую армию никак не компенсирует связанные с этим риски.



Война отменяется?

На данный момент в контексте отношений Ирана и США наблюдается весьма специфическая ситуация. После недавних событий две страны почти готовы воевать друг с другом, но пока ограничиваются лишь отдельными ударами по некоторым объектам – хотя и с самыми суровыми последствиями – а также агрессивными заявлениями.





БРСД "Хорремшехр" на самоходной пусковой установке. Фото Tasnimnews.com

Последние действия двух стран показывают готовность воевать, но непосредственные приготовления к полномасштабным боевым действиям пока не наблюдаются. К примеру, США увеличивают свой контингент на Ближнем Востоке, однако и после отправки дополнительных войск он остается недостаточным для ведения войны. Иран обещал мстить своему потенциальному противнику – и пока все ограничилось одним ударом с неоднозначными результатами.



Очевидно, что Тегеран и Вашингтон не смогут найти общий язык и решить накопившиеся проблемы в рамках переговоров и взаимовыгодных соглашений. Однако война тоже не является приемлемым выходом. Обе стороны конфликта сталкиваются с самыми серьезными рисками разного рода – вряд ли они хотят, чтобы эти риски превратились в реальный урон.



Ситуация на Ближнем Востоке в целом остается крайне сложной, и противостояние США и Ирана только ухудшает общее положение дел. Сейчас имеет место очередное обострение, результатом которого уже стал обмен ударами. Что будет дальше, пока не ясно. Сохраняется риск новых ударов и нельзя исключать возможность начала войны. Тем не менее, специфика противостояния такова, что ни одна из сторон не сможет решить свои военно-политические задачи без неприемлемых рисков и потерь. Этот факт вряд ли заставит Тегеран и Вашингтон помириться, но он вполне способен предотвратить войну. Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Сохраняется вероятность начала полномасштабного конфликта между США и Ираном. Эти страны имеют коренные разногласия по ряду вопросов и, похоже, не намерены искать выход дипломатическим путем. 