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Простой платок и капля масла: Врач раскрыл простой способ защиты от гриппа, простуды и стресса
17 августа 2019, 19:54 • 113 • Политика
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды. Специалист советует перед выходом на улицу и в общественные места брать с собой обычный платок с каплями особых масел.
От простуды и гриппа можно защититься при помощи обычного носового платка и масла чайного дерева. Об этом рассказал главный внештатный специалист Московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, не заразиться от других людей на улице или в местах массового скопления граждан может помочь носовой платок с каплями масел чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои. В составе этих масел имеются биологически активные вещества, которые убивают болезнетворные бактерии и грибки, а также снижают активность вирусов.
Также врач советует присмотреться к маслам апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы. Они помогают в профилактике и снижении стресса, который не лучшим образом влияет на здоровье и иммунитет.
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