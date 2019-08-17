Простой платок и капля масла: Врач раскрыл простой способ защиты от гриппа, простуды и стресса

От простуды и гриппа можно защититься при помощи обычного носового платка и масла чайного дерева. Об этом рассказал главный внештатный специалист Московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, не заразиться от других людей на улице или в местах массового скопления граждан может помочь носовой платок с каплями масел чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои. В составе этих масел имеются биологически активные вещества, которые убивают болезнетворные бактерии и грибки, а также снижают активность вирусов.

Также врач советует присмотреться к маслам апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы. Они помогают в профилактике и снижении стресса, который не лучшим образом влияет на здоровье и иммунитет.