Простота и доступность: в США выбрали пистолет года • 118 • Аналитика

Американский журнал Guns & Ammo, посвященный тематике огнестрельного оружия, назвал «пистолет 2019 года». Этой чести удостоился Taurus TX22 – современный малокалиберный пистолет.



Что же заставило редакцию авторитетного издания сделать такой выбор?







Сначала – о самом пистолете Taurus TX22. Он выпущен бразильской оружейной компанией Forjas Taurus S.A., которая все активнее завоевывает «место под солнцем» на мировом оружейном рынке. Так, именно этой компанией были произведены травматический револьвер Taurus LOM-13 и охотничий револьвер Taurus Raging Bull.



Новый пистолет Taurus TX22 представляет собой полуавтоматическое оружие с полноразмерной полимерной рамкой, специально подстроенной для наиболее удобного хвата оружия. Переключатель предохранителя продублирован по обе стороны пистолета, однако клавиша затворной задержки находится лишь слева.



Taurus TX22 – весьма легкий пистолет. Его масса в неснаряженном состоянии – 482 грамма, длина пистолета – 178 мм, в том числе 102 мм приходится на длину ствола.





Одно из главных достоинств пистолета – его простота. Эксперты по оружию считают Taurus TX22 одним из наиболее простых представителей аналогичных видов оружия на рынке. Не требуется сложная система автоматики, достаточно свободного затвора.



По своему устройству пистолет является одним из самых простых представителей своего класса, что объясняет его невысокую стоимость. Простота конструкции объясняется в первую очередь патроном, который даже в самых своих «агрессивных» вариантах не требует сложной системы автоматики. С поставленными задачами вполне успешно справляется свободный затвор. В новом пистолете ударно-спусковой механизм одинарного действия, ударниковый. Однорядные магазины Taurus TX22 вмещают 16 патронов.



Небольшая масса также является несомненным достоинством, хотя есть и некоторые минусы – так, сложнее пользоваться пистолетом людям с небольшой или, наоборот, очень большой ладонью. Некоторые специалисты задаются вопросом о надежности пластикового магазина пистолета, однако пока о каких-либо нареканиях, связанных именно с этой частью конструкции пистолета, ничего неизвестно.



Но главное конкурентное преимущество пистолета Taurus TX22 – его невысокая стоимость. На американский рынок бразильский пистолет с 2 магазинами вышел с розничным ценником в 349 долларов. Для нового оружия это – очень невысокая стоимость, тем более по американским меркам.



Остальные пистолеты аналогичного класса продаются несколько дороже, что делает Taurus весьма выгодным приобретением. Поэтому легко предсказать, что на американском, да и мировом рынке, этот пистолет будет пользоваться неплохим спросом.



Тем более, если говорить о США, то в этой стране рынок полуавтоматических пистолетов калибра 22 LR действительно огромен. Большинство молодых американцев, приобретая оружие, начинают свой путь именно с пистолетов подобного калибра. Конечно, они будут обращать внимание и на бразильскую новинку, особенно после того, как влиятельное в среде любителей оружия масс-медиа охарактеризовало Taurus TX22 как лучший пистолет года. Американский журнал Guns & Ammo, посвященный тематике огнестрельного оружия, назвал «пистолет 2019 года». Этой чести удостоился Taurus TX22 – современный малокалиберный пистолет.Что же заставило редакцию авторитетного издания сделать такой выбор?Сначала – о самом пистолете Taurus TX22. Он выпущен бразильской оружейной компанией Forjas Taurus S.A., которая все активнее завоевывает «место под солнцем» на мировом оружейном рынке. Так, именно этой компанией были произведены травматический револьвер Taurus LOM-13 и охотничий револьвер Taurus Raging Bull.Новый пистолет Taurus TX22 представляет собой полуавтоматическое оружие с полноразмерной полимерной рамкой, специально подстроенной для наиболее удобного хвата оружия. Переключатель предохранителя продублирован по обе стороны пистолета, однако клавиша затворной задержки находится лишь слева.Taurus TX22 – весьма легкий пистолет. Его масса в неснаряженном состоянии – 482 грамма, длина пистолета – 178 мм, в том числе 102 мм приходится на длину ствола.Одно из главных достоинств пистолета – его простота. Эксперты по оружию считают Taurus TX22 одним из наиболее простых представителей аналогичных видов оружия на рынке. Не требуется сложная система автоматики, достаточно свободного затвора.По своему устройству пистолет является одним из самых простых представителей своего класса, что объясняет его невысокую стоимость. Простота конструкции объясняется в первую очередь патроном, который даже в самых своих «агрессивных» вариантах не требует сложной системы автоматики. С поставленными задачами вполне успешно справляется свободный затвор. В новом пистолете ударно-спусковой механизм одинарного действия, ударниковый. Однорядные магазины Taurus TX22 вмещают 16 патронов.Небольшая масса также является несомненным достоинством, хотя есть и некоторые минусы – так, сложнее пользоваться пистолетом людям с небольшой или, наоборот, очень большой ладонью. Некоторые специалисты задаются вопросом о надежности пластикового магазина пистолета, однако пока о каких-либо нареканиях, связанных именно с этой частью конструкции пистолета, ничего неизвестно.Но главное конкурентное преимущество пистолета Taurus TX22 – его невысокая стоимость. На американский рынок бразильский пистолет с 2 магазинами вышел с розничным ценником в 349 долларов. Для нового оружия это – очень невысокая стоимость, тем более по американским меркам.Остальные пистолеты аналогичного класса продаются несколько дороже, что делает Taurus весьма выгодным приобретением. Поэтому легко предсказать, что на американском, да и мировом рынке, этот пистолет будет пользоваться неплохим спросом.Тем более, если говорить о США, то в этой стране рынок полуавтоматических пистолетов калибра 22 LR действительно огромен. Большинство молодых американцев, приобретая оружие, начинают свой путь именно с пистолетов подобного калибра. Конечно, они будут обращать внимание и на бразильскую новинку, особенно после того, как влиятельное в среде любителей оружия масс-медиа охарактеризовало Taurus TX22 как лучший пистолет года. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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